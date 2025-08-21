İstanbul Büyükçekmece'de inşaat halindeki bir villanın bahçesinde gömülü halde bulunan erkek cesedin yabancı uyruklu Nametullah S.'ye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerin aralarında alacak verecek meselesi olan şahsı 2 ay önce kaçırıp öldürdükten sonra villa bahçesine gömdüğü öğrenildi. Ekipler, iş makinesi yardımıyla toprağı 4 metre kazarak cesede ulaştı.
Büyükçekmece’de villa bahçesine gömülü ceset bulundu
