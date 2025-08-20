Meclis önünde beyaz Toros yakan provokatör tutuklandı! Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonuna zaman ayarlı sabotaj girişimi

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun önceki günkü toplantısı öncesinde TBMM önünde 'Beyaz Toros'lu bir provokasyon gerçekleştirildi.
ZAMAN AYARLI PROVOKASYON: BEYAZ TOROS YAKTI
Mersin'den geldiği ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Mehmet Emin Fidan Meclis önüne getirdiği Toros model beyaz otomobili ateşe verdi.
TBMM önünde beyaz Toros provokasyonu
SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI
Fidan'ın suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Üzerine 12 hurda aracın kayıtlı olduğu ve ÖTV indiriminin çıkmaması nedeniyle aracını ateşe verdiği öğrenildi.
DAHA ÖNCE DE ARAÇ YAKTIĞI TESPİT EDİLDİ
Şahsın daha önce de Mersin'de "Mahkeme bana haksız yere ceza verdi" diyerek adliye önünde araç yaktığı tespit edildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan provokatör Mehmet Emin Fidan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Peki, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantısı öncesi Toros yakma provokasyonunu kim planladı? Hurdacı olduğu öğrenilen provokatörün akıl hocası kim?
Kamuoyu bu soruların yanıtını beklerken Toros yakma eyleminin tesis edilen yeni sürece zaman ayarlı bir sabotaj girişimi olduğu aşikar.