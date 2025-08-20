PODCAST CANLI YAYIN

Meclis önünde beyaz Toros yakan provokatör tutuklandı! Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonuna zaman ayarlı sabotaj girişimi

Ankara'da Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantısı öncesi zaman ayarlı çirkin bir provokasyon gerçekleşti. Suç dosyası kabarık olan Mehmet Emin Fidan isimli provokatör, Toros model beyaz bir otomobili ateşe verdi. Fidan, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Meclis önünde beyaz Toros yakan provokatör tutuklandı! Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonuna zaman ayarlı sabotaj girişimi

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun önceki günkü toplantısı öncesinde TBMM önünde 'Beyaz Toros'lu bir provokasyon gerçekleştirildi.

ZAMAN AYARLI PROVOKASYON: BEYAZ TOROS YAKTI

Mersin'den geldiği ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Mehmet Emin Fidan Meclis önüne getirdiği Toros model beyaz otomobili ateşe verdi.



SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Fidan'ın suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Üzerine 12 hurda aracın kayıtlı olduğu ve ÖTV indiriminin çıkmaması nedeniyle aracını ateşe verdiği öğrenildi.

TBMM önünde beyaz Toros provokasyonu



DAHA ÖNCE DE ARAÇ YAKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Şahsın daha önce de Mersin'de "Mahkeme bana haksız yere ceza verdi" diyerek adliye önünde araç yaktığı tespit edildi.

TBMM önünde Beyaz Toros yakan meczup tutuklandıTBMM önünde Beyaz Toros yakan meczup tutuklandı


TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan provokatör Mehmet Emin Fidan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Peki, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantısı öncesi Toros yakma provokasyonunu kim planladı? Hurdacı olduğu öğrenilen provokatörün akıl hocası kim?

Kamuoyu bu soruların yanıtını beklerken Toros yakma eyleminin tesis edilen yeni sürece zaman ayarlı bir sabotaj girişimi olduğu aşikar.

Meclis önünde Toros yaktı perde arkası ortaya çıktı! Suç makinesinin bu ilk eylemi değilmiş! | Kimliği belli olduMeclis önünde Toros yaktı perde arkası ortaya çıktı! Suç makinesinin bu ilk eylemi değilmiş! | Kimliği belli oldu

