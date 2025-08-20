Meclis önünde beyaz Toros yakan provokatör tutuklandı! Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonuna zaman ayarlı sabotaj girişimi

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun önceki günkü toplantısı öncesinde TBMM önünde 'Beyaz Toros'lu bir provokasyon gerçekleştirildi.



ZAMAN AYARLI PROVOKASYON: BEYAZ TOROS YAKTI



Mersin'den geldiği ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Mehmet Emin Fidan Meclis önüne getirdiği Toros model beyaz otomobili ateşe verdi.





SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI



Fidan'ın suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Üzerine 12 hurda aracın kayıtlı olduğu ve ÖTV indiriminin çıkmaması nedeniyle aracını ateşe verdiği öğrenildi. TBMM önünde beyaz Toros provokasyonu



DAHA ÖNCE DE ARAÇ YAKTIĞI TESPİT EDİLDİ



Şahsın daha önce de Mersin'de "Mahkeme bana haksız yere ceza verdi" diyerek adliye önünde araç yaktığı tespit edildi.