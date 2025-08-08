Soğuk cüzdan sıcak skandal! Kripto baronu İçer'in kara para ağı | 600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturmada, platformun çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) hazırlanan rapora göre, suç geliri elde ettiği ve gelirlerini yurt dışına çıkardığı belirlenen şüpheli Gökalp İçer ile ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliğince el konulması kararı verildi. Skandalları bitmek bilmeyen İçer'in yargı- medya ve finans üçgenindeki kirli ağını Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür köşesine taşıdı. Övür kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Gökhan İçer ve Göksu Çelebi



600 MİLYON DOLAR SOĞUK CÜZDANLA MI KAÇIRILDI?



"Kripto para borsası ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in, uyuşturucu temin etmek ve genç avukat Göksu Çelebi'yi "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmasıyla başlayan süreç, yalnızca bir ceza davası olmaktan çıkmış; medyayı, finans piyasalarını ve kamu vicdanını sarsan çok yönlü bir skandala dönüşmüştür. Gökalp İçer'in, başta Fatih Altaylı olmak üzere bazı tanınmış gazetecilere sponsor olduğu biliniyordu. İlk sorgusunun ardından serbest bırakılmış, ancak Sabah Gazetesi'nin gündeme taşıdığı bilgilerle yeniden tutuklanmıştı. Bu detay bile medya ile yargı arasındaki ilişkilerdeki çelişkiyi gözler önüne sermektedir.



GİZEMLİ DÖRT GÜN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derinlemesine yürüttüğü soruşturma neticesinde, 30 Temmuz 2025 tarihinde ICRYPEX kripto varlık şirket hakkında adli işlem başlatıldı. MASAK tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, İçer'e ve şirketine ait banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıklar, taşınmazlar ve ortaklık paylarına el konuldu. Ancak burada çok kritik bir zaman aralığı göze çarpıyor: 27 Temmuz'da Gökalp İçer hakkında tutuklama kararı verildi. 31 Temmuz'da şirketin mal varlıklarına el konuldu. Arada sadece 4 gün vardı. Ve tam da bu 4 gün içinde yaşananlar soru işaretleriyle dolu.

KANADA'YA NE TAŞINDI?



Gökalp İçer'in ağabeyi Oğuzkaan İçer, kardeşinin tutuklanmasından yalnızca bir gün sonra, 28 Temmuz'da İstanbul'dan Kanada'ya uçtu. Üstelik bugüne dek geri dönmedi. Peki, kardeşi bu kadar ağır suçlamalarla tutuklanmışken, bir ağabey neden hemen ertesi gün ülkeyi terk eder? Hele ki 3 gün sonra şirketin tüm varlıklarına el konulacağı, mali soruşturmanın derinleştirileceği biliniyorken... Kripto para piyasasında bilgi sahibi olanlar ciddi bir iddiayı yüksek sesle dile getiriyor: "Oğuzkaan İçer, yanında soğuk cüzdanla birlikte 600 milyon dolarlık dijital varlığı Kanada'ya kaçırdı." Bu iddianın doğruluğunu yargı araştıracak. Ancak Kanada'ya gidişin gerçekliği, bizzat güvenlik kaynakları tarafından teyit edildi. Bu durumda kamuoyunun sorması gereken soru çok açık: "Sadece kendisi mi uçtu yoksa başka şeyler de mi taşıdı?" Bu "soğuk cüzdan" iddiası neden ciddiye alınmadı?