Çanakkale'den İstanbul'a 'Zafer Yolculuğu' düzenlenecek: TCG Anadolu ile gençler tarihe yelken açacak

TCG Anadolu (Fotoğraf AA)

"GURURLA KUTLAMAYA HAZIRLANIYORUZ"

Bakan Bak, geleceğin teminatı olarak gördükleri gençlerin ülkenin şanlı zaferlerle dolu tarihini iyi tanımasını ve milli savunma sanayiinde ulaştığı noktayı görmesini çok önemsediklerini dile getirdi. Malazgirt Zaferi'ni ve istiklal mücadelesinin önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gururla kutlamaya hazırlandıklarını belirten Bakan Bak, "Anadolu'yu bizlere yurt yapan Sultan Alpaslan ile İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak, Zafer Haftamızı kutlamak ve bu ruhu gelecek nesillere aktarmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte özel bir program hazırladık. Milli savunma sanayimizin gururu olan TCG Anadolu ile alanında başarılı gençlerimizi Çanakkale'den İstanbul'a götüreceğiz. Ülkemizin yerli imkanlarıyla yaptığı TCG Anadolu ile gençlerimize hem milli mücadele ruhunu yaşatmak hem de teknoloji ve savunma sanayii alanında onlara ilham vermek amacıyla bu yolculuğu düzenliyoruz. Gençlerimize bu imkanı sunan Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'e teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.