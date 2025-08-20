PODCAST CANLI YAYIN

Çanakkale'den İstanbul'a 'Zafer Yolculuğu' düzenlenecek: TCG Anadolu ile gençler tarihe yelken açacak

Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında TCG Anadolu gemisiyle Çanakkale’den İstanbul’a "Zafer Yolculuğu" düzenleniyor. Alanında başarılı 350 genç, tarihi ve teknolojiyi buluşturan bu anlamlı yolculukta anlamlı bir deneyim yaşama fırsatı bulacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle 23 Ağustos'ta TCG Anadolu ile Çanakkale'den İstanbul'a 'Zafer Yolculuğu' organize edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (IHA)Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (IHA)

350 GENÇ KATILACAK

Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında, milli mücadele ruhunu yaşatmak, gençlere teknoloji ve savunma sanayii alanında ilham vermek için Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği TCG Anadolu ile özel bir program hazırlandı. 23 Ağustos'ta alanlarında başarılı 350 gencin katılımıyla TCG Anadolu ile Çanakkale'den İstanbul'a 'Zafer Yolculuğu' yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla Gelibolu Feribot İskelesi'nden hareket edecek olan TCG Anadolu, aynı gün akşam İstanbul Sarayburnu'nda resmi törenle karşılanacak. Gemide üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri ile Teknofest yarışmalarında derece alan gençler hazır bulunacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (IHA)Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (IHA)

OSMAN AŞKIN BAK KATILIM SAĞLAYACAK

Bakan Bak'ın da katılımıyla 8 saat sürecek yolculukta TCG Anadolu gençlere tanıtılarak, Milli Savunma Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından konferans verilecek. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yolculuk öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Eceabat Gençlik Kampı'nda konaklayacak olan gençler, Çanakkale'nin tarihi ve kültürel alanlarını gezecek.

TCG Anadolu (Fotoğraf AA)TCG Anadolu (Fotoğraf AA)

"GURURLA KUTLAMAYA HAZIRLANIYORUZ"

Bakan Bak, geleceğin teminatı olarak gördükleri gençlerin ülkenin şanlı zaferlerle dolu tarihini iyi tanımasını ve milli savunma sanayiinde ulaştığı noktayı görmesini çok önemsediklerini dile getirdi. Malazgirt Zaferi'ni ve istiklal mücadelesinin önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gururla kutlamaya hazırlandıklarını belirten Bakan Bak, "Anadolu'yu bizlere yurt yapan Sultan Alpaslan ile İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak, Zafer Haftamızı kutlamak ve bu ruhu gelecek nesillere aktarmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte özel bir program hazırladık. Milli savunma sanayimizin gururu olan TCG Anadolu ile alanında başarılı gençlerimizi Çanakkale'den İstanbul'a götüreceğiz. Ülkemizin yerli imkanlarıyla yaptığı TCG Anadolu ile gençlerimize hem milli mücadele ruhunu yaşatmak hem de teknoloji ve savunma sanayii alanında onlara ilham vermek amacıyla bu yolculuğu düzenliyoruz. Gençlerimize bu imkanı sunan Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'e teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

