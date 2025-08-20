Çanakkale'den İstanbul'a 'Zafer Yolculuğu' düzenlenecek: TCG Anadolu ile gençler tarihe yelken açacak

Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle 23 Ağustos'ta TCG Anadolu ile Çanakkale'den İstanbul'a 'Zafer Yolculuğu' organize edilecek.
350 GENÇ KATILACAK
Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında, milli mücadele ruhunu yaşatmak, gençlere teknoloji ve savunma sanayii alanında ilham vermek için Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği TCG Anadolu ile özel bir program hazırlandı. 23 Ağustos'ta alanlarında başarılı 350 gencin katılımıyla TCG Anadolu ile Çanakkale'den İstanbul'a 'Zafer Yolculuğu' yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla Gelibolu Feribot İskelesi'nden hareket edecek olan TCG Anadolu, aynı gün akşam İstanbul Sarayburnu'nda resmi törenle karşılanacak. Gemide üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri ile Teknofest yarışmalarında derece alan gençler hazır bulunacak.
OSMAN AŞKIN BAK KATILIM SAĞLAYACAK
Bakan Bak'ın da katılımıyla 8 saat sürecek yolculukta TCG Anadolu gençlere tanıtılarak, Milli Savunma Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından konferans verilecek. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yolculuk öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Eceabat Gençlik Kampı'nda konaklayacak olan gençler, Çanakkale'nin tarihi ve kültürel alanlarını gezecek.