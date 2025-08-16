Türkiye’de barajlardaki su seviyesi kritik düzeye indi: İstanbul’un 4 aylık, Ankara’nın 3 aylık suyu kaldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkede "su yılı" olarak tanımlanan 1 Ekim 2024- 12 Ağustos 2025 döneminde yağışlar, ortalamanın altına gerçekleşti. Söz konusu tarihlerde yağışlar, bir önceki döneme göre yüzde 27,7 azaldı. Türkiye genelinde işletmede olan barajlardaki (göller hariç) aktif depolama miktarı 12 Ağustos itibarıyla 39,8 milyar metreküp oldu. Bu miktar, geçen yıl aynı dönemde 49,8 milyar metreküp olarak kayıtlara geçmişti.

BİR YILDA 10,7 DÜŞTÜ

Son 5 yıllık döneme bakıldığında barajlardaki doluluk oranının dalgalı seyir izlediği görüldü. Barajlardaki doluluk oranı, ağustos aylarında 2020'de yüzde 51,1, 2021'de yüzde 31,9, 2022'de yüzde 39,3 ve 2023'te yüzde 49,9 seviyesinde tespit edilmişti. Barajlardaki aktif doluluk oranı 2024'te yüzde 52,9 olurken, bir yılda 10,7 puan azalarak yüzde 42,2'ye geriledi.

İSTANBUL'UN 4 AYLIK İÇME SUYU KALDI

DSİ tarafından üç büyük kentin barajlarındaki doluluk oranı da tespit edildi. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı geçen yıl ağustos ayında yüzde 54,9 iken, bu yıl yüzde 48,1'e düştü. Bu doluluk oranıyla İstanbul'un 4 aylık içme suyunun kaldığı belirlendi. Ankara barajlarındaki doluluk oranı da yüzde 9,3'e kadar geriledi. Başkentte üç aylık içme suyu kaldı.

İZMİR'DE YÜZDE

4 İzmir'deki barajların doluluk oranı da yüzde 13,2'den yüzde 4,1'e düştü. İzmir barajlarında iki aylık içme suyu bulunuyor.

Las Vegas’taki Hoover Barajı’na 96 milyon pin pon topu böyle bırakıldı (Takvim.com.tr)

AMERİKA BÖYLE ÇÖZDÜ

ABD'nin en kurak eyaletlerinden olan Kaliforniya'ya su sağlayan Hoover Baraj Gölü için bilimsel bir çalışma yapıldı. 2015 yılında yapılan bu çalışmada suyun yaz sıcağından buharlaşmasını önlemek için göle plastik toplar bırakımasının en ideal çözüm olduğu belirlendi. Toplar uzun süre göl üzerinde kalıyor ve sıcaklıkların 40 dereceleri aştığı Nevada'da suyun buharlaşması minimum düzeye iniyor.