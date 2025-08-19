PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da NSosyal'e katıldı! İlk paylaşım geldi: "Büyük bir heyecan duyuyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından eşi Emine Erdoğan da yerli ve milli sosyal ağ NSosyal’e katıldı. İlk mesajında platformun bağımsız ve güvenli yapısına vurgu yaparak, “Birlikte geleceği ortak değerlerimizle şekillendireceğiz” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı: "Yerli, milli ve bağımsız sosyal ağımızda yer almaktan büyük bir heyecan duyuyor; milletimize bu gururu yaşatan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum"

1 MİLYON KULLANICIYI AŞTI

Teknofest kuşağı tarafından geliştirilen ve 16 Ağustos'ta 1 milyon kullanıcıyı aştığı duyurulan NSosyal'ın kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün NSosyal hesabını açmasının ardından, eşi Emine Erdoğan da NSosyal platformuna katıldı.

"HERKESE SONSUZ ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Yeni hesabından ilk paylaşımını yapan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "NSosyal'den merhaba. Yerli, milli ve bağımsız sosyal ağımızda yer almaktan büyük bir heyecan duyuyor; milletimize bu gururu yaşatan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bize ait bu güvenli dijital dünyada, birlikte düşünecek, üretecek ve geleceği ortak değerlerimizle şekillendireceğiz. NSosyal ile yepyeni bir yolculuğa hazırız."

Emine Erdoğan'ın ilk paylaşımıEmine Erdoğan'ın ilk paylaşımı

Emine Erdoğan'ın paylaşımında, "Başlıyoruz" etiketi ile Türk bayrağı ve roket emojileri de yer aldı.

