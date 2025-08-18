PODCAST CANLI YAYIN

Kahramanmaraş'ta arıları sakinleştirmek isterken 80 hektarlık ormanı yakan şüpheli tutuklandı!

Kahramanmaraş Göksun’da çıkan orman yangını, arıcı R.D.’nin arılarını sakinleştirmek için yaktığı tütsüden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu başladı. Yangında 80 hektar sedir ormanı zarar görürken, R.D. tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta 80 hektar sedir ormanının yandığı yangının, arıcı R.D.'nin (54) arılarını sakinleştirmek için yaktığı tütsüden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan, sorgusunda suçunu itiraf eden R.D., tutuklandı.

Tütsüden yangın çıkardı (DHA)Tütsüden yangın çıkardı (DHA)

25 SAATİN SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

Göksun ilçesinin Kavşut Mahallesi'ndeki sedir ormanında 11 Ağustos'ta saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan ekipler sevk edildi. 243 personelin 15 arazöz, 6 itfaiye, 9 su tankı, 6 iş makinesi, 8 ilk müdahale aracı ve 6 itfaiye aracı ile müdahale ettiği alevlere 5 helikopter de havadan su attı. Yangın, ekiplerin 25 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 80 hektar sedir ormanı yandı.

AKILALMAZ İHMAL BÜYÜK FACİA

İnceleme başlatan jandarma ekipleri, yangına arıcı R.D.'nin sebep olduğunu tespit etti.

Şüpheli tutuklandı (DHA)Şüpheli tutuklandı (DHA)

Gözaltına alınan R.D.'nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği, arıları sakinleştirmek için yaktığı tütsüden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması nedeniyle yangının çıktığını söylediği belirtildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., tutuklanarak cezaevine konuldu.

