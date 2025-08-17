PODCAST CANLI YAYIN

Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de! Nereleri kapsıyor? İstanbul, Malatya, Elazığ, Van, Ağrı, Bitlis...

Enerjide acele kamulaştırma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; İstanbul, Malatya, Elazığ, Van, Ağrı, Bitlis gibi illerde tesis edilecek enerji nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar kamulaştırılacak. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de! Nereleri kapsıyor? İstanbul, Malatya, Elazığ, Van, Ağrı, Bitlis...

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tesis edilecek enerji nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kuluncak-Elazığ, Erciş-Patnos ve Gevaş İlçeleri ve Hizan İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bazı taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, 154 kV Birecik OSB TM İrtibatları (Doğu-Batı) Enerji İletim Hattı Projesi, 400 kV Devekıran TM İrtibatları (Kuzey-Güney) Enerji İletim Hattı ve 154 kV Korkuteli-Varsak Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi kapsamında bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.



Kandıra RES Elektrik Üretim Tesisi'nin kapasite artışının sağlanması amacıyla Kocaeli'de bulunan bazı taşınmazlar, R24-Sergen-1 RES Elektrik Üretim Tesisi'nin yapımı için Kırklareli'de bulunan bazı taşınmazlar, Adapazarı RES Elektrik Üretim Tesisi'nin kapasite artışının sağlanması amacıyla Bolu'da bulunan bazı taşınmazlar, Lydia Depolamalı GES Elektrik Üretim Tesisi'nin yapımı için Eskişehir'in Çifteler ilçesi, Eminekin Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1120 parsel numaralı taşınmaz, Gelinkaya GES EDT Elektrik Üretim Tesisinin yapımı amacıyla Erzurum'da bulunan taşınmaz, Yellice RES Elektrik Üretim Tesisi'nin yapımı için Sivas'taki taşınmazlar, Ömerli RES Elektrik Üretim Tesisi'nin kapasite artışının sağlanması amacıyla İstanbul'da bulunan taşınmazlar, Şile RES Elektrik Üretim Tesisi'nin kapasite artışının sağlanması amacıyla İstanbul'un Çatalca İlçesi, Hallaçlı Mahallesi sınırları içerisindeki 116 Ada, 2 parsel numaralı taşınmaz, tapuda hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, kamulaştırma bilgileri ve güzergahları verilen enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazlar da Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Karar Resmi Gazetede! Şırnak ve Diyarbakırdaki petrol arama ruhsat süreleri uzatıldı.Karar Resmi Gazetede! Şırnak ve Diyarbakırdaki petrol arama ruhsat süreleri uzatıldı.
Karar Resmi Gazete'de! Şırnak ve Diyarbakır'daki petrol arama ruhsat süreleri uzatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Özlem Çerçioğlu CHP'deki imar mafyasının foyasını çıkardı! Özgür Özel'i belgelerle patlattı: Kuşadası'nda 6 milyarlık rant kavgası
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinde kiralık katil tuttu! "Aziz İhsan Aktaş'a suikast" planı... Selahattin Yılmaz'a taşere ettiler
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! Karamürsel'de tam kontrol | Gelibolu için mücadele başladı | 57. Alay ve Conkbayırı'na girişler yasak
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Firari Emrah Bağdatlı ve Ekrem İmamoğlu arasında 360 milyon TL’lik şüpheli işlem!
Emekli olamayanlara prim iadesi imkanı: Kimler nasıl başvurabilir?
Fenerbahçe'de transfer haftası başlıyor! 4 imza birden
17 Ağustos’un 26. yılında acı yine yürekleri dağladı
Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası şok sözler! "Hakem kıyağıyla da olmuyor"
Başkan Erdoğan'dan Alaska'daki zirveye ilişkin açıklama! "Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır"
Domuz eti satmanın Batı'da ağır yaptırımları var! Takvim'in ifşa ettiği "Bifet" sonrası gündem oldu: Hapis cezası, milyonlarca euro para cezası...
Alaska’da büyük skandal! Gizli belgeler yazıcıda unutuldu tüm detaylar ifşa oldu: İptal edilen yemeğin menüsü bile var
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
6-10 km arası yıllık 27 bin 720 TL! Ankara'da servis ücretlerine yüzde 30 zam | İşte km bazlı aylık ve yıllık fiyat tablosu
Batı basınından kulis bilgisi: Trump uçaktan aradı: Donbass'ı sordu | Zelenskiy teklifi reddetti
MHP'den İstanbul'da "Terörsüz Türkiye" buluşması | Anayasanın 6 maddesi kırmızı çizgimizdir
Kulisler kaynıyor! Toplam 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti | Yeni katılımlar olacak mı?
Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi! İlk kez forma giyecekler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırlığı... Ekrem İmamoğlu'nun trollerine karşı harekete geçti
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'a! İki bomba birden
Galatasaray'dan 20 milyon euroluk transfer! Savunmaya ilaç olacak