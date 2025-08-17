SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Karar Resmi Gazete'de! Şırnak ve Diyarbakır'daki petrol arama ruhsat süreleri uzatıldı.

Petrol hakkına müteallik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Şırnak ve Diyarbakır'daki petrol arama ruhsatlarının 3 Temmuz 2025'ten 3 Temmuz 2027'ye uzatılmasına karar verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Ağustos 2025 , 09:16
Karar Resmi Gazete’de! Şırnak ve Diyarbakır’daki petrol arama ruhsat süreleri uzatıldı.

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Şırnak ve Diyarbakır'daki petrol arama ruhsat süreleri uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

RUHSAT SÜRESİ UZATILDI

Buna göre, TPAO'nun Şırnak'taki "AR/TPO/K/N48-b1, b4" pafta numaralı petrol arama ruhsatı ve Diyarbakır'daki "AR/TPO/K/L44-d1, d2 pafta" numaralı petrol arama ruhsatının sürelerinin 3 Temmuz 2025'ten 3 Temmuz 2027'ye uzatılmasına karar verildi.

Öte yandan, Efe Jeofizik Enerji Hizm. ve Teknolojileri Petrol Gaz Maden Jeotermal Araş. Ürt. Paz. San. Tic. Ltd. Şti'nin Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'taki petrol arama ruhsat talebi ile Seyl Enerji AŞ'nin Adıyaman ve Gaziantep'teki arama ruhsat talebi reddedildi.

Dünya Türkiyenin enerji filosunu konuşacak! 2 sondaj gemisi için geri sayım | Filonun temelinde Berat Albayrak imzası!Dünya Türkiyenin enerji filosunu konuşacak! 2 sondaj gemisi için geri sayım | Filonun temelinde Berat Albayrak imzası!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Özlem Çerçioğlu CHP’deki imar mafyasının foyasını çıkardı! Özgür Özel’i belgelerle patlattı: Kuşadası’nda 6 milyarlık rant kavgası
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinde kiralık katil tuttu! Aziz İhsan Aktaş’a suikast planı... Selahattin Yılmaz’a taşere ettiler
Yeşil Vatan’da alevlere geçit yok! Karamürsel’de tam kontrol | Gelibolu için mücadele başladı
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Firari Emrah Bağdatlı ve Ekrem İmamoğlu arasında 360 milyon TL’lik şüpheli işlem!
Emekli olamayanlara prim iadesi imkanı: Kimler nasıl başvurabilir?
Fenerbahçe’de transfer haftası başlıyor! 4 imza birden
17 Ağustos’un 26. yılında acı yine yürekleri dağladı
Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası şok sözler! Hakem kıyağıyla da olmuyor
Başkan Erdoğan’dan Alaska’daki zirveye ilişkin açıklama! Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır
Domuz eti satmanın Batı’da ağır yaptırımları var! Takvim’in ifşa ettiği Bifet sonrası gündem oldu: Hapis cezası, milyonlarca euro para cezası...
Alaska’da büyük skandal! Gizli belgeler yazıcıda unutuldu tüm detaylar ifşa oldu: İptal edilen yemeğin menüsü bile var
CHP’li İBB’ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
6-10 km arası yıllık 27 bin 720 TL! Ankara’da servis ücretlerine yüzde 30 zam | İşte km bazlı aylık ve yıllık fiyat tablosu
Batı basınından kulis bilgisi: Trump uçaktan aradı: Donbass’ı sordu | Zelenskiy teklifi reddetti
MHP’den İstanbul’da Terörsüz Türkiye buluşması | Anayasanın 6 maddesi kırmızı çizgimizdir
Kulisler kaynıyor! Toplam 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti | Yeni katılımlar olacak mı?
Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi! İlk kez forma giyecekler
Kemal Kılıçdaroğlu’nun hazırlığı... Ekrem İmamoğlu’nun trollerine karşı harekete geçti
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş’a! İki bomba birden
Galatasaray’dan 20 milyon euroluk transfer! Savunmaya ilaç olacak