Rezan Epözdemir ve Çallı'dan kirli işler! Çallı'nın katibinin ifadesi ortaya çıktı

Avukat Rezan Epözdemir hakkında “rüşvet”, “FETÖ silahlı terör örgütüne yardım” ve “siyasal-askeri casusluk” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı’nın kâtibi Kürşat Yılmaz’ın ifadesi ortaya çıktı.  Yılmaz ifadesinde Epözdemir ile Çallı'nın kirli ağını ve usulsüzlüklerini tek tek anlattı. İşte ifadeden detaylar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı. "Rüşvet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, tanık Atalay Demirbaş'ın iddialarında adı geçen eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı'nın eski katibinin gözaltına alındığı öğrenildi. Eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı'nın kâtibi Kürşat Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı.

Rezan Epözdemir (takvim foto arşiv)Rezan Epözdemir (takvim foto arşiv)

"YETKİLİ OLMADIĞI DOSYALARDA SORGULATMA YAPARDI"

Yılmaz, 2016-2021 arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda Çallı ile çalıştığını belirterek, Epözdemir'in haftada bir adliyeye geldiğini, yetkili olmadıkları dosyalarda UYAP üzerinden tarafların kimlik ve adres bilgilerini sorgulattığını anlattı. Ayrıca, şahsi vekalet sunduğu dosyalar için diğer hâkim ve savcılardan delil durumu öğrenme, dosyayı hızlandırma gibi taleplerde bulunduğunu, Çallı'nın bu doğrultuda bazı isimlerle görüştüğünü söyledi.

Cengiz Çallı (Takvim.com.tr)Cengiz Çallı (Takvim.com.tr)

Yılmaz, Epözdemir'in Çallı ve ailesini tatile götürdüğünü, İstanbul'un en pahalı restoranlarında ağırladığını, tüm masrafları ödediğini, "Burası yeni açılmış, pahalı" gibi konuşmalara şahit olduğunu aktardı. Çallı hakkında rüşvet soruşturması başlatıldığı gün, Epözdemir'in panikle Çallı'nın koruması Emre Atak'ı arayarak araçtaki şerhin kaldırılması için koruma şubeye gitmesini istediğini, Emre Atak'ın "Savcı beyin başına gelenlere bak, bunun derdine bak" dediğini ifade etti.

