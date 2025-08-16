PODCAST CANLI YAYIN

Mahmut Tan’ın babası Ekrem Tan vefat etti: Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı

Turkuvaz Medya İcra Kurulu üyesi Mahmut Tan’ın babası Ekrem Tan, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından hayatını kaybetti. Cenazesi Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Çayırtepe Köyü’nde düzenlenen törenle defnedildi. Cenaze namazını oğlu Muharrem Tan kıldırırken, törene Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, aile üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Turkuvaz Medya İcra Kurulu üyesi Mahmut Tan'ın babası Ekrem Tan, vefat etti. Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan Tan, vefatının ardından memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Çayırtepe Köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Alınan helalliğin ardından Ekrem Tan'ın oğlu Muharrem Tan cenaze namazı kıldırdı. Tan, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, aile yakınları ile vatandaşlar katıldı.

