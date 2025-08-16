Mahmut Tan’ın babası Ekrem Tan vefat etti: Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı

Turkuvaz Medya İcra Kurulu üyesi Mahmut Tan'ın babası Ekrem Tan, vefat etti. Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan Tan, vefatının ardından memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Çayırtepe Köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Alınan helalliğin ardından Ekrem Tan'ın oğlu Muharrem Tan cenaze namazı kıldırdı. Tan, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, aile yakınları ile vatandaşlar katıldı.