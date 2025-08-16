PODCAST CANLI YAYIN

17 Ağustos 1999 depreminin "sesi" oluşturuldu!

17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki 'Marmara Depremi'nin titreşim frekansları, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Hamdullah Livaoğlu tarafından sese dönüştürüldü. Livaoğlu, "Toplumsal hafızayı tekrar canlandırmak adına 26 yıl önceki bu yıkıcı deprem işitilebilir ses formuna dönüştürüldü" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
17 Ağustos 1999 depreminin "sesi" oluşturuldu!

Kocaeli'de 17 Ağustos 1999'da meydana gelen ve 45 saniye süren Gölcük merkezli 7.4 büyüklüğündeki 'Marmara Depremi'nde; 17 bin 480 kişi öldü, 43 bin 953 kişi yaralandı.

Depremin 26'ncı yıl dönümünde, depremin titreşim frekansları KOÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Hamdullah Livaoğlu tarafından sese dönüştürüldü.

Marmara Depremi’nin titreşimleri sese dönüştürüldü

Livaoğlu, yaptığı açıklamada, "Dijitalleşmenin hızla yükseldiği milenyum çağına girerken Türkiye 17 Ağustos 1999'da büyük bir deprem ile sarsıldı. Yıkım ve can kayıplarımızın olduğu yüzyılın bu son felaketinde Türkiye acılardan ders çıkardı ve çıkarıyor. Sismoloji ve Deprem Mühendisliği alanında hızla kantitatif adımlar kateden ülkemiz yeni felaketlere hazır olma yolunda ilerliyor. Toplumsal hafızayı tekrar canlandırmak adına 26 yıl önceki bu yıkıcı deprem işitilebilir ses formuna dönüştürüldü. Depremin sesi olmaz, titreşim frekansları karakterize edilir ve işitilebilir hale dönüştürülür. Deprem ses fenomeni sismolojide nicel bir ölçüt olmayıp, odaktan yayılıp, yer küreyi sarsan sismik dalgaların zemine ulaşmasının farklı bir biçimde tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Kulisler kaynıyor! Toplam 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti | Yeni katılımlar olacak mı?
Yine Bifet yine domuz eti! Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı | Tepki yağıyor: Kamu suçu
ABD gazetesinden kulis bilgisi: Trump uçaktan aradı: Zelenskiy ile görüşmesi kolay geçmedi | Zirvenin galibi Putin
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırlığı... Ekrem İmamoğlu'nun trollerine karşı harekete geçti
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'a! İki bomba birden
Alaska'daki 3 saatlik zirveden ateşkes çıkmadı! Trump ve Putin'den karşılıklı teşekkür ve iş birliği mesajı
Jose Mourinho'dan kadroya Benfica ayarı! Göztepe maçında forma onların
CHP Atakum delege seçimlerinde kavga çıktı! Kavgayı polis ayırdı
Alaska'da neler oldu? Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trump'tan Avrupa'ya Zelenskiy mesajı | Beyaz Saray'dan olay paylaşım
Galatasaray'dan 20 milyon euroluk transfer! Savunmaya ilaç olacak
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! 8 noktada tam kontrol... Karamürsel'de son durum ne?
İzmir'de ulaşıma zam! İşte yeni tarife | İZBAN kararı
Türkiye'nin konuştuğu Hakan Çakır cinayetinde yeni detay! Katillerin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf kan dondurdu
Rezan Epözdemir ve Cengiz Çallı'dan kirli işler! Çallı'nın katibinin ifadesi ortaya çıktı
İnsanlık açlıktan ölüyor! İsrail ablukasındaki Gazze'de bilanço ağırlaşıyor
Önce Putin sonra Zelenskiy! Alaska görüşmesi sonrası Ukraynalı lider ABD'ye gidiyor | Masada hangi konular var?
Emekli aylığını artırmanın püf noktaları: Dilekçe tarihi ve prim kazancı ne kadar önemli?
Yeşilçam’ın efsane sarışını 87 yaşında! Suzan Avcı son haliyle “41 kere maşallah” dedirtiyor!
Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu! Eylül’de ATV’de Meyra ve Selim’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek