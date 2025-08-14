PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye nüfusu 85,8 milyona ulaştı: Genç nüfusta düşüş sürüyor

2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 159 bin 910 kişi arttı. Türkiye, nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı.

Birleşmış Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan "11 Temmuz 1987" tarihi "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul edildi.

Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2024 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 450 milyon 935 bin 791 kişi ile Hindistan olurken, bu ülkeyi 1 milyar 419 milyon 321 bin 278 kişi ile Çin, 345 milyon 426 bin 571 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39,4'ünü oluşturdu. Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 159 bin 910 kişi arttı.

Böylece ülke nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı. Türkiye, 85 milyon 824 bin 854 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun yüzde 1,0'ını oluşturdu. Ülkemizdeki erkek nüfusun oranı yüzde 50,01 (42 milyon 923 bin 584 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,99 (42 milyon 901 bin 270 kişi) olarak kaydedildi.

GENÇ NÜFUS AZALIYOR

Tabloya göre son bir yılda yaşlı nüfus artarken genç nüfus azaldı. Örneğin 1 yılda 0-4 yaş grubunda azalış yüzde 5.31'i bulurken, 5-9 yaş grubunda azalış yüzde 3,14 oldu. 1 yılda 75-79 yaş grubunda artış yüzde 11,3 olurken, 85-89 yaş grubunda artış yüzde 8,41'i buldu. Tabloda 1 Temmuz 2024 tarihinden bu yana doğum oranları azaldı. 0-4 yaş grubunun 1 Temmuz 2024'te nüfusa oranı yüzde 6.11 iken bu oran 1 Temmuz 2025'te yüzde 5.76'ya geriledi.

