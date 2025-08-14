CHP yalanlamıştı! Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş'ın arabasına bindiği kayıtlar ortaya çıktı

PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş’ın, 34 AKT 500 plakalı makam aracını CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tahsis ettiği ortaya çıkmış, CHP bu iddiayı yalanlamıştı. Aracın trafik kayıtları ortaya çıktı. 34 AKT 500 plakalı aracın trafik kayıtlarına göre, Özel’in Ankara, İstanbul, Diyarbakır ve birçok şehirdeki programlarında Aziz İhsan Aktaş’ın tahsis ettiği 34 AKT 500 aracı kullandığı belirlendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediyelerine yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturma çerçevesinde suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın şirketine ait aracın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tahsis ettiği iddia edilmişti.

34 AKT 500 plakalı aracın Aktaş'ın şirketine ait olduğunu gösteren araç ruhsatı

Ortaya çıkan kayıtlara göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul'da bulunurken, ertesi gün 1 Eylül'de ise Parti Grup Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gitti. Aziz İhsan Aktaş'ın tahsis ettiği aracın da Özel'in programlarıyla uyumlu olarak 1 Eylül sabah 06.40'ta Kadıköy Yönü Acıbadem Köprüsü'nde görüldüğü, aynı gün saat 10.09 itibarıyla ise Anadolu Otoyolu'ndan Ankara'ya girdiği tespit edildi. Özel, aynı gün sosyal medya hesabından Ankara'da CHP Grup Toplantısı'nda konuştuğunu paylaştı. 22 Ekim 2024'te sosyal medya hesabından CHP Grup Toplantısı'nda konuştuğunu paylaşan Özel, 23 Ekim 2024'te yaptığı paylaşımda ise Diyarbakır'da bir programa katıldığını duyurdu.

CHP yalanlamıştı kayıtlar çıktı!

34 AKT 500 plakalı aracın ise trafik kayıtlarında 22 Ekim saat 01.35'te Ankara Sincan Çevre Yolu Bağlantı noktasında olduğu görüldü. Sabah'ta yer alan habere göre aracın 23 Ekim saat 09.54'te ise yine Özel'in programıyla uyumlu olarak Diyarbakır'da olduğu belirlendi.

CHP yalanlamıştı kayıtlar çıktı!

ÖZGÜR ÇELİK'E DE ARAÇ VERDİ

Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na da zorla araç tahsis ettiğini anlatmıştı. Aktaş'ın tahsis ettiği 06 CMN 251 plakalı Volkswagen Passat marka aracı ise CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in kullandığı ortaya çıkmıştı. 34 AKT 500 plakalı aracın ruhsat bilgilerinde, Aziz İhsan Aktaş'ın Elif LPG & Akaryakıt şirketi üzerine 2023 yılında tescil olduğu görülmüş, aracın 1.5 yıl boyunca CHP Genel Başkanı Özel'e tahsis edildiği öğrenilmiş, özel olarak VIP özelliklerle dizayn edilen aracın yüksek güvenlikli ve zırhlı olduğu da tespit edilmişti.

takvim foto arşiv

ARABA SATARAK RÜŞVET PARASI AKLADILAR

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Aziz İhsan Aktaş'ın, Beşiktaş Belediyesi'nden aldığı ihaleler ve satın aldığı taşınmazların karşılığında CHP'li Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın şahsi şirketi üzerine kayıtlı 2 otomobili değerlerinin çok üzerindeki fiyatlara satın aldığı, satarken ise değerinin çok daha altında fiyatlara sattığı belirlenmişti.

Suç örgütünden Özgür Özel’e “VIP” hizmet!

Çeteden Özgür Özel'e VIP hizmet! Aziz İhsan Aktaşa ait araba Özel'e makam aracı yapıldı
Çeteden Özgür Özel’e “VIP” hizmet! Aziz İhsan Aktaş'a ait araba Özel’e makam aracı yapıldı

