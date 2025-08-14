CHP yalanlamıştı! Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş'ın arabasına bindiği kayıtlar ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediyelerine yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturma çerçevesinde suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın şirketine ait aracın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tahsis ettiği iddia edilmişti.
Ortaya çıkan kayıtlara göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul'da bulunurken, ertesi gün 1 Eylül'de ise Parti Grup Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gitti. Aziz İhsan Aktaş'ın tahsis ettiği aracın da Özel'in programlarıyla uyumlu olarak 1 Eylül sabah 06.40'ta Kadıköy Yönü Acıbadem Köprüsü'nde görüldüğü, aynı gün saat 10.09 itibarıyla ise Anadolu Otoyolu'ndan Ankara'ya girdiği tespit edildi. Özel, aynı gün sosyal medya hesabından Ankara'da CHP Grup Toplantısı'nda konuştuğunu paylaştı. 22 Ekim 2024'te sosyal medya hesabından CHP Grup Toplantısı'nda konuştuğunu paylaşan Özel, 23 Ekim 2024'te yaptığı paylaşımda ise Diyarbakır'da bir programa katıldığını duyurdu.
34 AKT 500 plakalı aracın ise trafik kayıtlarında 22 Ekim saat 01.35'te Ankara Sincan Çevre Yolu Bağlantı noktasında olduğu görüldü. Sabah'ta yer alan habere göre aracın 23 Ekim saat 09.54'te ise yine Özel'in programıyla uyumlu olarak Diyarbakır'da olduğu belirlendi.