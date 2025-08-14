Özgür Özel'e olay sözler: Pavyonda belirlenen adayların üslubu böyle olur

"24 YIL ÖNCESİNE BAKMAK LAZIM" Emin Pazarcı, AK Parti'nin kuruluş sürecinde karşılaştığı zorlukları anlatarak, "24 yıl öncesine bakmak lazım. AK Parti kurulduğunda çok ciddi dirençlerle karşılaştı. O dönemde Erdoğan'ı televizyona çıkarmak bile suçtu, sıkıntılıydı. 'Muhtar bile olamaz' denilen bir süreçten geçtik. Erdoğan'ın yanında olan pek çok isim onu darbelemeye çalışıyordu. Ama mücadele ede ede, demokratik bir şekilde bu noktaya geldi. Bu, hayal bile edilemez bir hikaye," dedi.

''Pavyonda belirlenen adayların üslubu da bu olur''

Pazarcı, Türkiye'nin dönüşümünü değerlendirirken, "1970'lerde, 80'lerde gençler 'Bağımsız Türkiye' sloganları atardı. Bugün o beklentilerin çoğu karşılandı. Artık 'Bağımsız Türkiye' sloganları atanlar yok. Ama dün bunu isteyenler, bugün Batı'ya şikayet ediyor. Türkiye, zincirlerinden kurtuldu. Amerika'nın dümen suyunda giden bir Türkiye'den, Amerika'ya rağmen Suriye ve Irak'ta düzenlemeler yapan bir Türkiye'ye geldik," ifadelerine yer verdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ BAŞLADI"

Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısına vurgu yapan Pazarcı, "Bir dönem kamuoyu araştırmalarında Türkiye'nin en büyük sorunu terördü. İnsanlar sokağa çıkamıyordu. Terör örgütünün Türkiye içinde kampları vardı, sınır karakollarımıza saldırılar düzenlenirdi. Tansu Çiller'in Güneydoğu gezisinde helikopterler roket korkusuyla en yüksek irtifada uçardı. Bugün ise Doğu ve Güneydoğu'da insanlar rahatça sokakta gezebiliyor, mutlu. Terörsüz Türkiye süreci başladı" dedi.