Özgür Özel'e olay sözler: Pavyonda belirlenen adayların üslubu böyle olur

AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Genel Merkez’de düzenlenen etkinlikle kutlandı. Gazeteci Emin Pazarcı, Takvim’e yaptığı açıklamalarda, partinin zorlu başlangıcından terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Başkan Erdoğan’a yönelik hakaretlerini eleştirerek, "Pavyonda belirlenen adayların üslubu böyle olur. Özgür Özel’in dengesiz söylemleri siyaseti kirletiyor, bunu milletin ferasetine bırakıyorum" dedi.

AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı.

Etkinliği Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren anlık olarak takip ederken, Gazeteci Emin Pazarcı Takvim'e yaptığı açıklamalarda çarpıcı tespitlerde bulundu.

"24 YIL ÖNCESİNE BAKMAK LAZIM"
Emin Pazarcı, AK Parti'nin kuruluş sürecinde karşılaştığı zorlukları anlatarak, "24 yıl öncesine bakmak lazım. AK Parti kurulduğunda çok ciddi dirençlerle karşılaştı. O dönemde Erdoğan'ı televizyona çıkarmak bile suçtu, sıkıntılıydı. 'Muhtar bile olamaz' denilen bir süreçten geçtik. Erdoğan'ın yanında olan pek çok isim onu darbelemeye çalışıyordu. Ama mücadele ede ede, demokratik bir şekilde bu noktaya geldi. Bu, hayal bile edilemez bir hikaye," dedi.

Pazarcı, Türkiye'nin dönüşümünü değerlendirirken, "1970'lerde, 80'lerde gençler 'Bağımsız Türkiye' sloganları atardı. Bugün o beklentilerin çoğu karşılandı. Artık 'Bağımsız Türkiye' sloganları atanlar yok. Ama dün bunu isteyenler, bugün Batı'ya şikayet ediyor. Türkiye, zincirlerinden kurtuldu. Amerika'nın dümen suyunda giden bir Türkiye'den, Amerika'ya rağmen Suriye ve Irak'ta düzenlemeler yapan bir Türkiye'ye geldik," ifadelerine yer verdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ BAŞLADI"
Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısına vurgu yapan Pazarcı, "Bir dönem kamuoyu araştırmalarında Türkiye'nin en büyük sorunu terördü. İnsanlar sokağa çıkamıyordu. Terör örgütünün Türkiye içinde kampları vardı, sınır karakollarımıza saldırılar düzenlenirdi. Tansu Çiller'in Güneydoğu gezisinde helikopterler roket korkusuyla en yüksek irtifada uçardı. Bugün ise Doğu ve Güneydoğu'da insanlar rahatça sokakta gezebiliyor, mutlu. Terörsüz Türkiye süreci başladı" dedi.

Pazarcı, Suriye'deki gelişmelere de değinerek, "İsrail, YPG ve PYD gibi unsurlarla Türkiye'yi darbelemeye çalışıyordu. Ancak son operasyonlarla Türkiye, Suriye yönetimi vasıtasıyla İsrail'e komşu oldu. Onlar düşünsün" diye konuştu.

Sıcak siyaset gündemine dair konuşan Pazarcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret dolu sözlerini sert bir dille eleştirdi.

Pazarcı, "Özgür Özel deyince bunları normal görmek lazımd. Kendisiyle Meclis'te düzgün bir diyalog kurduk, ama iki gün sonra televizyonda 'Emin Pazarcı ve onun gibilerini yargılayacağız' dedi. Ne suç işledim, bilmiyorum. Özgür Özel'de bu tür dengesizlikler var, siyaseti kirletiyor," dedi.

Pazarcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"CHP'lilerin kendi iddialarına göre, Kurultay sürecinde adaylar pavyonlarda belirlendi. Pavyonda belirlenen adayların üslubu da bu olur. Özgür Özel'den farklı bir şey beklemiyorum. Siyaset iyice dibe vurdu, kirlendi. Bunu milletin ferasetine bırakmak lazım."

