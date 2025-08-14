MSB'den SDG açıklaması: "İmzaladıkları mutabakata uymadılar" | Terörsüz Suriye için kritik imza

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi: "10 Mart 2025 tarihinde Suriye Hükümeti ile terör örgütü SDG arasında imzalanan mutabakattan bu yana terör örgütü SDG, anlaşma şartlarının hiçbirisini yerine getirmemiş, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü bozacak girişimlere devam etmiştir. Son olarak terör örgütü SDG'nin 08 Ağustos'ta Haseke'de düzenlediği konferansta dile getirdiği ayrılıkçı söylemler Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymamaktadır. "TERÖR ÖRGÜTÜ SDG'NİN KIŞKIRTICI VE BÖLÜCÜ TAVIRLARI SÜRECİ AKAMETE UĞRATMAKTADIR"

Suriye Hükümeti, ülke sınırları içerisinde tüm etnik, dinsel ve mezhepsel ayrılıkları sona erdirecek, kapsayıcı ve bütünleştirici bir anlayış sergilerken terör örgütü SDG'nin kışkırtıcı ve bölücü tavırları süreci akamete uğratmaktadır. Suriye Hükümetinin 'Tek Devlet, Tek Ordu' çağrıları, bölgede uzun yıllardır beklenen huzur ve istikrar ortamı için elzemdir. Beklentimiz imzalanan mutabakata tam olarak uyulması ve sahada bir an önce tatbiki ile istikrarlı, huzurlu, güvenli ve terörsüz Suriye'nin inşasıdır. Biz en başından itibaren Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve bunu savunmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda dün imzalanan ortak eğitim ve danışmanlık mutabakat muhtırası ile bu isteğimizi bir adım daha ileri taşımış bulunuyoruz."

"Suriye'nin terörle mücadelesine destek, savunma ve güvenlik kapasitesini artırma yönünde kararlılığımızı daha önce defalarca ifade etmiştik. Bu kapsamda; 13 Ağustos 2025 tarihinde Savunma Bakanları tarafından "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" imzalandı. Bu imzayla işbirliği alanında kayda değer bir adım daha atılmış oldu. Söz konusu Muhtıra ile askerî eğitim ve işbirliğinin koordinesi, planlanması, danışmanlık ile bilgi ve tecrübe paylaşımı, savunma ihtiyaçları doğrultusunda askerî teçhizat, silah sistemleri, lojistik malzemeler ve ilgili hizmetlerin tedarikinin sağlanması ve ihtiyaç halinde kullanımına yönelik teknik destek ve eğitim verilmesi hususları hedeflenmiştir.



Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübe ve deneyimi ile Suriye'nin terörle mücadelesine destek sağlamaya, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya devam edeceğiz." 1 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.