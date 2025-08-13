Antalya’da 195 milyonluk rüşvet zinciri: Başkan Böcek ve oğluna döviz ve altın iddiası

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan A.A., B.Ç., M.Y. ve Y.Y.'nin hak ediş ödemelerini almak üzere tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edildi. Yapılan teknik incelemelere göre paraların bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı, bir kısmının ise elden teslim edildiği, paraların döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandığı bilgileri, soruşturma dosyasında yer aldı. Şüphelilerin para transferlerini döviz alımsatım ve hurda altın satışı gibi gösterdiği öne sürüldü.

Kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir bölümünün lüks araç alımlarında kullanıldığı, araçların önce farklı isimler üzerine tescil edildiği, ödemelerin ise ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi.

1 DÖVİZ BÜROSU 2 KUYUMCUYA KAYYUM

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, para transferlerine dair hesap hareketleri, şüphelilerin itirafları doğrultusunda bir döviz bürosu ve iki kuyumcuya kayyum atanmasını talep etti. Rüşvet soruşturmasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K., 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.