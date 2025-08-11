Başkan Erdoğan imzaladı! Jandarma Genel Komutanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de!

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Jandarma Genel Komutanlığı’nda üst düzey atamalar yapıldı. Balıkesir, Ankara ve akademi komutanlıklarında görev değişimi gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 12 Ağustos tarihli Resmi Gazete yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız Ankara İl Jandarma Komutanlığına, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıt'alar Grup Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına atandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Ali Doğan ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı.

