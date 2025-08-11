PODCAST CANLI YAYIN

Kadın evi terk etti kusurlu bulundu

Erzincan Aile Mahkemesi, sosyal medyada tanışarak evlenen çiftin davasında, eşini habersiz terk eden kadını evlilik birliğine aykırı davrandığı gerekçesiyle ağır kusurlu buldu; çiftin boşanmasına karar verdi.

Kadın evi terk etti kusurlu bulundu

Sosyal medyada tanışıp evlenen çiftten kadının ailesi, çifti ziyarete geldi. Ziyaretin üçüncü günü kadın, eşine haber vermeden ailesiyle memleketine döndü ve erkeği istemediğine dair mesajlar yolladı. Kadın da eşinin önceki evliliğini sakladığını, yalan söylediğini ileri sürerek, karşı dava açtı. Erzincan Aile Mahkemesi, müşterek konutu sebepsiz yere terk eden kadının evlilik birliğinin kendisine yüklediği yükümlülüklere aykırı davrandığı ve ağır kusurlu olduğunu belirterek, boşanmalarına karar verdi.

