Zengezur'da barış sağlandı! Türkiye memnun İran tepkili...

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Beyaz Saray'da ağırladı. İki lideri adeta barıştırdı. Zengezur Koridoru anlaşması imzalandı. Türkiye, Azerbaycan'ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak olan Zengezur Koridoru'yla ilgili anlaşmayı olumlu karşıladı. İran ise "Zengezur, ABD'nin paralı askerlerine mezar olacak" açıklaması yaptı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise bu anlaşma ile Ermenistan- Türkiye arasındaki ilişkilerin de normalleşeceğini vurguladı.