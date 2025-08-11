Son Dakika
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 84 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. İhaleye 16 Eylül'e kadar teklif verilebilecek.

Flash Haber TV satışa çıkarıldı! TMSF ihale tarihi açıkladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 84 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyım olarak atandığı, Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ'ye ait Flash Haber TV'nin ihalesinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

MUHAMMEN BEDEL 84 MİLYON LİRA
Muhammen bedelin 84 milyon lira olarak belirlendiği ihaleye 16 Eylül'e kadar teklif verilebilecek.

İHALE 17 EYLÜL'DE ESENTEPE'DE
İhale, 17 Eylül'de saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. İhaleye pazarlık usulüyle devam edilmesine karar verilmesi halinde pazarlık 19 Eylül'de aynı yerde ve saatte yapılacak.

Timur Soykan ve Murat Ağırel hakkında karar verildi! Erkan Korkun ifadesi ortaya çıktıTimur Soykan ve Murat Ağırel hakkında karar verildi! Erkan Korkun ifadesi ortaya çıktı

Flash TV, Pozitifbank ve Payfix ödeme kuruluşuna el konuldu: Sahibi Erkan Kork gözaltındaFlash TV, Pozitifbank ve Payfix ödeme kuruluşuna el konuldu: Sahibi Erkan Kork gözaltında

