Gazze için insanlık yürüyüşü: Yüz binler Ayasofya'da toplandı! Dünyaya "Bu soykırım dursun" mesajı | Katil İsrail'e tepki yağdı

İstanbul’da Gazze’ye destek amacıyla dev yürüyüş düzenlendi. Yüz binlerce vatandaş, ellerinde bayraklar ve fenerler, dillerinde tekbirler ve Gazze’ye destek sloganları ile Ayasofya Camii’ne yürüdü.

Gazze için insanlık yürüyüşü: Yüz binler Ayasofya'da toplandı! Dünyaya "Bu soykırım dursun" mesajı | Katil İsrail'e tepki yağdı

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkati çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüş için 15 sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çok sayıda vatandaş Beyazıt Meydanı'nda toplandı.

Binlerce kişinin katıldığı etkinlik sırasında "Katil İsrail, Filistin'den defol" ve "Gazzeli çocuklar bizi bekliyor" sloganları atıldı. Vatandaşlar, ışıklarını açtıkları cep telefonları ve küçük fenerlerle Beyazıt Meydanı'ndan yürüyüşe başladı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan katılımcılar, "Siyonist katiller hesap verecek", "İsrail Gazze'yi aç bırakıyor" ve "Anne olmak bir insan hakkıdır. Peki Filistinli annelerin hakkı nerede?" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

DUALAR OKUNDU
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da düzenlenen "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşü programında dua etti.

'Gazze'ye Umut Ol' yürüyüşüne Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

- Diyanet Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze için dua okudu.
- 81 ilden gelen vatandaşlar, Beyazıt Meydanı'nda toplandı.
- Yürüyüşe vatandaşların çocukları ile katılması dikkat çekti.
- Tüm ajanslar yürüyüşü birinci haber olarak verdi.

Gazze için umut fenerleri yandı! On binler tekbir sesleriyle Beyazıttan Ayasofyaya yürüdü | Kalabalık dron ile görüntülendiGazze için umut fenerleri yandı! On binler tekbir sesleriyle Beyazıttan Ayasofyaya yürüdü | Kalabalık dron ile görüntülendi

