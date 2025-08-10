Beyaz Saray'daki zirve sonrası Başkan'dan 'Gardaş'a memnuniyet telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmesinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu belirten Başkan Erdoğan, tesisi hedeflenen kalıcı barış ve istikrar ortamının tüm bölgenin huzur ve istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini aktardı.