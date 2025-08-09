Yakın tarihe sembol imza | Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da okurlarıyla buluştu

Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak, D&R Trabzon Meydan'da okurlarıyla buluştu.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de katıldığı imza ve söyleşi gününde Albayrak, "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" adlı eserlerini imzaladı.

Satışa çıkan kitaplarının gelirini NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'na bağışlayacağını bildiren Albayrak, "Kabiliyetli, yetim ve şehit çocuklarına burs verecekler. Bu mutluluk ve onur bana yeter" dedi.

Albayrak, "Kitaplarımda, 60 yıllık arşivlerimden yola çıkarak, elimde olan belgelerle Türk İslam düşünce tarihinin son 100 yıllık batılılaşma hesaplaşması, Trabzon'un iman ateşi gibi çile çeken kahramanlarını yeni nesillere anlatmak için yazdım" ifadelerini kullandı.