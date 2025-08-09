CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7.4 milyon usulsüz dolgu cezası! Atık yığınları 15 metreyi aştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, ihbarla Etimesgut Yapracık Mahallesi'ndeki maden sahasında inceleme ve denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün belirlediği esaslara göre rehabilite ederek kapatması gereken maden sahasına usulsüz dolgu yaptığı belirlendi.