CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7.4 milyon usulsüz dolgu cezası! Atık yığınları 15 metreyi aştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki belediyeler sistematik bir şekilde çevre kirliliğine yol açıyor. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, maden sahasında usulsüz dolgu yapıldığı gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7 milyon 479 bin TL ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, ihbarla Etimesgut Yapracık Mahallesi'ndeki maden sahasında inceleme ve denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün belirlediği esaslara göre rehabilite ederek kapatması gereken maden sahasına usulsüz dolgu yaptığı belirlendi.

7 MİLYONLUK CEZA KESİLDİ

Kanuna aykırı şekilde hafriyat, yıkıntı atığı ve çeşitli tehlikesiz atıklarla yapılan dolgunun, yaklaşık 15 metre yükseğe ulaştığı tespit edildi. Doğal yapının bozulduğu bölgede ekiplerin denetimi sırasında da kamyonlarla tehlikesiz atıkların boşaltıldığı kayıt altına alındı. Bu kapsamda; Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ilgili Çevre Kanunu'nun üst sınırından 7 milyon 479 bin TL idari ceza uygulandı.

