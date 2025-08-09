PODCAST CANLI YAYIN

Beyaz Saray'daki barış imzasına tam destek! AK Parti Sözcüsü Çelik: Çatışmadan beslenen odakların istismar araçlarını ortadan kaldıracaktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen barış imzalarını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Çelik, atılan bu imzaların kalıcı barışın tesis edilmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Giriş Tarihi:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde imzalanan barış anlaşması hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Kalıcı barış için önemli bir aşamanın geçilmesi memnuniyet vericidir." diyen Sözcü Çelik'İn paylaşımı şu şekilde:

Kalıcı barış için önemli bir aşamanın geçilmesi memnuniyet vericidir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde attıkları imzalar, hem barışı kalıcı hale getirecek hem de çatışmadan beslenen odakların istismar araçlarını ortadan kaldıracaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kafkasya için ortaya koyduğu barış vizyonu, önümüzdeki dönemde herkesin faydasına olan yeni kazanımları getirecektir.

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında kritik görüşme! Barış yolunda sağlanan ilerlemeler memnuniyet vericiBaşkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında kritik görüşme! Barış yolunda sağlanan ilerlemeler memnuniyet verici

