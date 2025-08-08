Yat kazasında sır çözülemedi

MAZU Yachts'ın sahibi Halit Yukay, 4 Ağustos'ta kendi tasarımı olan tekneye atladı. Yalova Limanı'ndan ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alınamadı. Teknesinin deniz ortasında parçalandığı ortaya çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak Yukay'ın izine rastlanmadı. Yat camiasından arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen gönüllülere çağrı yapıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla, hızlı teknelere sahip yat sahipleri ve mürettebattan gönüllü destek istendi. Aramalara katılabilecek tüm denizcilerin bölgeye ulaşmaları talep edildi. Çağrıyı paylaşanlar arasında kaptanlar ve sektörel sosyal medya hesapları da vardı. Öte yandan parçalanan tekne, vinç yardımıyla karaya çıkarıldı. Uzmanlar, kazanın sebebinin belirlenebilmesi için tekne üzerinde detaylı inceleme yapmaya başladı. Soruşturma tüm hızıyla devam ederken kaza bölgesinden geçen bir tanker kaptanı gözaltına alındı. C.T. adlı kaptanın "Taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edildiği vurgulandı.

ŞOK İDDİALAR!

Halit Yukay'ın akıbetiyle ilgili sosyal medyada da birbirinden ilginç iddialar yer aldı. İşte onlar:

Yukay, son kez marinadan çıkarken görüntülendi. Ancak bu kamera görüntüsü değildi. Arkadan biri çekmişti.

Olayın meydana geldiği nokta, denizdeki tanker trafiğinin aktif olduğu bir alan. Yukay'a tanker çarpmış olabilir.

Gizli bir iş görüşmesi için denize açıldı. Ancak öldürülüp denize atıldı. Kaza süsü vermek için gemiyi parçalanmış gibi gösterdiler.

Kalp krizi, baygınlık gibi bir bilinç kaybı oldu ve yat bir yere çarptı. Yukay da denize düştü