Çete ile ilgili gerçekler! Usulsüz atama olmadı

DMM, sahte e-İmza operasyonuyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 57 sahte üniversite diploması tespit edildi, 400 akademisyen ataması iddiası ise yalanlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler" bülteni yayımladı:
"Yuzlerce sahte diploma" ifadesinin doğru değil.
Soruşturma kapsamında 57 sahte üniversite diploması, 4 sahte lise diploması ve 108 sahte sürücü belgesi üretildiği tespit edilmiştir.
"400 akademisyen usulsuz şekilde atanmıştır" iddiası gercek değildir.
Söz konusu iddiayı destekleyen herhangi bir resmi belge, atama kaydı ya da adli tespit bulunmamıştır.
"Cok sayıda kamu yoneticisi ve pek cok universite calışanının e‑imzaları kopyalanmıştır" iddiası...
e-imzasının kopyalandığı tespit edilen toplam kişi sayısı 35'dir.
"Bazı üniversitelerde ve MEB sistemlerinde sahte diplomalar ve akademik dereceler oluşturulmuştur" iddiası yalandır.
Cete lideri olduğu belirtilen Ziya Kadiroğlu'nun sahte diploma kaydı yaptığına dair somut delil yok...
İki aşamalı operasyon sonucunda toplam 220 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 199 kişi hakkında kamu davası açılmış, 37 kişi tutuklanmış ve 150 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

