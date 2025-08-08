Başkan Erdoğan çok net! Taviz yok

AK Parti teşkilatlarının, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında, şehit aileleri ve gazilerle de bir araya geleceği açıklandı. Sahada, Terörsüz Türkiye çalışmalarına yönelik soru işaretlerine cevap verileceği vurgulandı. Buluşmalarda Başkan Erdoğan'ın kaleme aldığı bir mektubun da şehit aileleri ve gazilere ulaştırılacağı hatırlatıldı. Mektupta şu satırların yer aldı: Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Bugün semalarımızda Ezân-ı Muhammedîler huşû ile yankılanıyorsa, ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa, 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa, bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir. Onların emanetlerine sahip çıkmak, devletimizin en temel vazifesidir.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Ülkemizi yarım asırlık bir musibetten ebediyen kurtaracak "Terörsüz Türkiye"yi inşa ediyoruz. Şundan emin olmanızı hassaten rica ve istirham ediyorum. Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süflî girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır.

MASUM YAVRULARIN HESABI SORULACAK

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Başbakanı Sonko'yu kabul etti. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ve Senegal arasında imzalar atıldı. Senegal ile ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak istediklerini belirten Erdoğan, "Afrika halkları ile dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. Gazze'deki soykırım son bulana dek mücadeleye devam edeceklerini belirte Başkan Erdoğan, "Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı, hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır" ifadelerini kullandı.