PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan çok net! Taviz yok

Başkan Erdoğan, şehit aileleri ve gazilere mektup yazdı. “Ülkemizi yarım asırlık bir musibetten ebediyen kurtaracak “Terörsüz Türkiye”yi inşa ediyoruz. Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süflî girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir” ifadelerini kullandı

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan çok net! Taviz yok

AK Parti teşkilatlarının, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında, şehit aileleri ve gazilerle de bir araya geleceği açıklandı. Sahada, Terörsüz Türkiye çalışmalarına yönelik soru işaretlerine cevap verileceği vurgulandı. Buluşmalarda Başkan Erdoğan'ın kaleme aldığı bir mektubun da şehit aileleri ve gazilere ulaştırılacağı hatırlatıldı. Mektupta şu satırların yer aldı: Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Bugün semalarımızda Ezân-ı Muhammedîler huşû ile yankılanıyorsa, ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa, 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa, bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir. Onların emanetlerine sahip çıkmak, devletimizin en temel vazifesidir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Ülkemizi yarım asırlık bir musibetten ebediyen kurtaracak "Terörsüz Türkiye"yi inşa ediyoruz. Şundan emin olmanızı hassaten rica ve istirham ediyorum. Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süflî girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır.

MASUM YAVRULARIN HESABI SORULACAK
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Başbakanı Sonko'yu kabul etti. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ve Senegal arasında imzalar atıldı. Senegal ile ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak istediklerini belirten Erdoğan, "Afrika halkları ile dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. Gazze'deki soykırım son bulana dek mücadeleye devam edeceklerini belirte Başkan Erdoğan, "Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı, hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır" ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kanlı plan onaylandı ! İsrail'de kabine Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
Borsa İstanbul
Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan'dan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
MİT'ten FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman'a operasyon: Kaçmaya çalışırken Manisa'da yakalandı!
Dublin'de Tammy Abraham şov! St. Patrick's Athletic FC - Beşiktaş: 1-4 | MAÇ SONUCU
CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve "Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı
Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşmenin ardından Bakan Fidan açıkladı: Suriye'yi desteklemeye devam edeceğiz
Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Kars'ta şehit annesine ulaştı | "Bir daha annelerin gözyaşları akmasın"
Yalanın hesabı sorulacak | YÖK'ten 400 akademisyen iftirasına suç duyurusu
Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında "Onlar" var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Kaptan hakkında adli kontrol
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamle
Elektronik imza sahtekarlığında soruşturma USOM'a gelen ihbarla başladı!
Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
MSB'den SDG açıklaması: Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar veriyor!
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi
Tarık Akan’ın bilinmeyen mesleği! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü meğer ilk parasını o işten kazanmış...