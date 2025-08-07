Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir son yolculuğuna uğurlandı

Son Dakika
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Demir için Merkez Camisi önünde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bazı eski milletvekilleri, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Mustafa Demir'in cenazesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara'nın kıldırdığı namazın ardından, Turalıuşağı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

22, 23. ve 24. dönemlerde AK Parti'den Samsun milletvekili olan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen 64 yaşında Mustafa Demir, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti.

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir vefat etti | Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı | Cenaze programı belli oldu

