Asansör halatı koptu: 1 ölü 1 yaralı

Sakarya Akyazı'da asansör halatının kopması sonucu 3. kattan düşen Gençağa Koç hayatını kaybetti, kızı Fatma C. ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Asansör halatı koptu: 1 ölü 1 yaralı

Sakarya Akyazı'da iddiaya göre, Gençağa Koç ve kızı Fatma C., 3'üncü kattaki evlerine çıkmak için asansörü kullanmak istedi. Kabine binen baba ve kızı, bir süre sonra halatın kopması nedeniyle 3'üncü kattan zemine düştü.

Ağır yaralanan baba-kız hastaneye kaldırıldı. Eski Altındere Belediye Başkanı Gençağa Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatma C'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Gençağa Koç'un cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

