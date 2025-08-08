Annesini 33 yıl boyunca aradı

Antalya'da güzellik uzmanı Nilşad Parmaksız, 16 yaşındayken biyolojik annesinin, nüfustaki 'Emel Parmaksız' değil, 'Münibe Nilsun Pekcan' olduğunu öğrendi. 1975'te tanışan Münibe Nilsun Pekcan ile babası Mehmet Kürşat Parmaksız'ın dini nikahla birlikte yaşadığını, 1976'da dünyaya geldiğini anlattı. Doğumdan kısa süre sonra çift ayrıldı. Nilşad Parmaksız'ın nüfus kaydına ise babasının resmi nikahlı eşi Emel Parmaksız'ın ismi annesi olarak yazıldı.



AMANSIZ MÜCADELE ETTİ

Yıllar boyunca Münibe Nilsun Pekcan'ı arayan Parmaksız, annesinin adının nüfus cüzdanına yazılması için Antalya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 'Münibe Nilsun Pekcan' adına doğrudan bir kayıt bulunmadığı ancak Emin Necdet ve Vahide Nurunnisa'dan olma, 1958 doğumlu, aynı isimde benzer bir kayda rastlandığını bildirdi. Mahkeme, ölü olarak kayıtlı 'Münibe Nilsun Pekcan'a ait ölüm belgesinin istenmesine karar verdi. Nüfus Müdürlüğü tarafından gönderilen yanıtta, bir ölüm vukuatına ulaşıldığı ancak dayanak belgesine arşivde ulaşılamadığı belirtildi. Kaydın annesine ait olduğunu düşünen Nilşad Parmaksız, mezarın açılarak DNA örneği alınmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti. Nevşehir'deki mezardan alınan örnekler incelendi. Yapılan testte, Parmaksız ile mezardaki kişi arasında yüzde 99.99 uyum tespit edildi

'ANNEM YAŞASAYDI GÜZEL OLURDU'

Nilşad Parmaksız, "Buruk bir mutluluk yaşıyorum. Aşk çocuğuyum ama kendi anneme dair hiçbir şey bilmiyorum. Annem yaşayasaydı, daha güzel olurdu." dedi.