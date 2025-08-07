PODCAST CANLI YAYIN

"Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine" yönelik 31 ildeki operasyonlarda 102 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir ayda "nitelikli dolandırıcılık şebekelerine" yönelik 31 ilde düzenlenen operasyonlarda 102 zanlının tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Nitelikli Dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen 102 TUTUKLAMA" 31 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine" yönelik 1 saldırı devam eden operasyonlarımızda; 225 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 188 şüpheliyi yakaladık ve şüphelilerden; 102'si TUTUKLANDI. 55'i hakkında adli kontrol güncelleniyor. Diğer işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin banka hesaplarında 107 Milyon TL'lik işlem hacminin bulunduğu tespit edildi. Adana, İstanbul, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Aydın, İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Kayseri, Denizli, Sakarya, Bartın, Hatay, Siirt, Ankara, Malatya, Balıkesir, Düzce, Eskisehir, Erzurum, Samsun, Trabzon, Bitlis, Bursa, Kütahya, Van, Kırklareli ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerice yapılan yerlerde olup bitenlerin; Kendilerinin kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ve uzlaştırmacı olarak tanıtarak, Telefon çekilişi ve iş vaadiyle, Sosyal medya üzerinden tanışma uygulamaları üzerinden birden fazla fahiş fiyattan ayrıldıkları, Vatandaşlarımızdan uzakta kaldıktan sonra şantaj yaparak ve sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya ve arsa tapusu satış vaadiyle birlikte yaptığımızı dolandırdıkları tespit edildi. Valilerimizi, operasyonlarımızı koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Asayiş Daire Başkanlığımızı ve operasyonlarımızı gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüklerimiz ile Polislerimizi tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerimizle birlikte, varlığımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."
