PODCAST CANLI YAYIN

Çöplük isyanı: "Bu bir çevre katliamı ölmek istemiyoruz!"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Harmandalı çöplüğünü kapatmasının ardından atıkları Tire’nin Karateke Mahallesi’ndeki mera alanına dökmesi, bölge halkının tepkisine yol açtı. Mahalle sakinleri, yaşanan durumu çevre katliamı olarak nitelendirerek çöplüğe karşı direnişe geçti.

Giriş Tarihi:
Çöplük isyanı: "Bu bir çevre katliamı ölmek istemiyoruz!"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı çöplüğünün kapatmasının ardından atıkları Tire'nin Karateke Mahallesi'ndeki mera alanına dökmeye başladı. Mahalle sakinleri isyan bayrağını açtı: Bu bir çevre katliamıdır, ölmek istemiyoruz!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Bakan Yumaklı'dan A Haber ekranlarında önemli açıklamalar | "Önümüzdeki 1 hafta çok riskli" diyerek uyardı! Orman yangınları neden ve nasıl çıkıyor?
Memura emekliye zam + %5.30 fark: Maaş hesabı başladı, refah payı masada! Teklif nasıl belirlenecek? 4C'li polis, öğretmen...
Borsa İstanbul
De Kuip'te teslimiyet! Feyenoord - Fenerbahçe: 2-1 | MAÇ SONUCU
Türkiye’nin dijital kalkanı devrede: Sahte e-imza çetesi çökertildi 37 şüpheli tutuklandı! 10 maddede yalanlar ve gerçekler
Damlaya Damlaya ev olur!
Türk Telekom
Millet ve devlet arasındaki güven sarsılmaya çalışılıyor! Devletin mücadelesi: Algı operasyonlarına karşı güven inşası
Böylesi algı operasyonunun masterclass'ı! Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın "CV'sinden lisans bilgilerini sildi" iddiası çöktü
ABD ordusu duyurdu: Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırgan alarmı! 5 asker yaralandı
Takvim Türkiye'ye duyurmuştu! KAP'a bildirildi: Wilfred Ndidi Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ne kadar sahteci varsa söküp atacağız | YPG'ye uyarı | "Komisyonun odağı PKK'nın feshi"
Solskjaer planını belirledi! St. Patrick's maçının 11'i netleşti
Trump'ın özel elçisi Witkoff Moskova'da! Trump Putin'i tehdit etmişti: ABD yaptırım uygulayacak mı?
Alman basını ileri gitti! Gazze’deki açlık krizini yalanlamak için AA muhabirini ve Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdiler
Epstein’ın malikanesinden Muhammed bin Selman da çıktı! 7 katlı sapkınlık yuvasında Elon Musk ve Fidel Castro’nun da fotoğrafları var
İstanbul'da bu geceye dikkat: Lokal yağışlar geliyor! Meteoroloji'den fırtına alarmı verildi! Yağmurlu hava kaç gün sürecek?
Beşiktaş'tan 3 bomba! Kartal Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kıskandıracak
AK Parti'den 81 il 973 ilçede "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları! 8 Ağustos'ta başlıyor: Terörsüz Türkiye süreci yüz yüze anlatılacak
Suriye Tartus'ta sinsi provokasyon! Esad artığı Şebbihalar Atatürk tişörtüyle kiliseyi kana bulayacaktı: Kıskıvrak yakalandılar