İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı çöplüğünün kapatmasının ardından atıkları Tire'nin Karateke Mahallesi'ndeki mera alanına dökmeye başladı. Mahalle sakinleri isyan bayrağını açtı: Bu bir çevre katliamıdır, ölmek istemiyoruz!
Çöplük isyanı: "Bu bir çevre katliamı ölmek istemiyoruz!"
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Harmandalı çöplüğünü kapatmasının ardından atıkları Tire’nin Karateke Mahallesi’ndeki mera alanına dökmesi, bölge halkının tepkisine yol açtı. Mahalle sakinleri, yaşanan durumu çevre katliamı olarak nitelendirerek çöplüğe karşı direnişe geçti.
