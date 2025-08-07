Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı (takvim fotoğraf arşivi)

Sakarya’da zincirleme kaza: 10 araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı

Kazaya karışan araç sürücülerinden Cihan Metin, "Biz Ankara istikametine gidiyorduk. Kazanın olduğunu gördük yavaşladık ve bize arkadan vurdular yaralılar var. Can kaybı olmamasına sevindik inşallah da olmaz" dedi.