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Komisyon toplandı! İlk toplantı yapıldı

“Terörsüz Türkiye” komisyonu toplandı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Bilinmelidir ki Terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık yoktur. Her adım şeffaf olacak” açıklaması yaptı.

Giriş Tarihi:
Komisyon toplandı! İlk toplantı yapıldı

TBMM'de dün tarihi bir gün yaşandı. Terörsüz Türkiye süreci için Meclis'te oluşturulan 48 kişilik komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında ilk kez toplandı.

Komisyon toplandı (Takvim.com.tr)Komisyon toplandı (Takvim.com.tr)

Kurtulmuş konuşmasında "Bu salonda yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. İçimize sokulmaya çalışılan ayrılık fitnesine milletimiz izin vermemiştir. Terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bölge demektir. Siyasi hesaplarla değil cesaretle hareket edilmeli. Silah bırakma süreci bir pazarlığın sonucu asla değil, milletimizin huzura, birliğe dair kararlılığının sonucudur. Komisyonumuz istişare organı olarak hareket edecek" ifadesini kullandı. Komisyonun adı "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak açıklandı.

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