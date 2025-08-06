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Elebaşı Ziya Kadiroğlu

Türkiye'de diploma skandalı ve e-imza çetesi operasyonu: Ziya Kadiroğlu'nun liderliğindeki çete, sahte imzalarla sınavda usulsüzlük yaptı.

Giriş Tarihi:
Elebaşı Ziya Kadiroğlu

Türkiye diploma skandalıyla sarsılırken, e-imza çetesi operasyonunun perde arkası da ortaya çıktı. Liderliğini Ziya Kadiroğlu'nun yaptığı tespit edilen çeteye yönelik operasyonun, 5 Kasım 2024 tarihindeki ehliyet sınavında ortaya atılan şaibe iddiaları sonrası başlatıldığı anlaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı incelemesinde sınavda sahte e-imza ile işlem yapıldığını saptadı. Soruşturma kapsamında e-imza sahtekârlığına 6 kişiden oluşan çetenin imza attığı saptandı. Çetenin liderliğini, daha önce de benzer sınav usulsüzlüklerine ilişkin soruşturmalarda adı geçen ve 5 yıl cezaevinde kalan Ziya Kadiroğlu'nun yaptığı vurgulandı. Şüphelilerden Ayhan Ateş ifadesinde "Ziya Kadiroğlu'nun e-imza olaylarının en başındaki kişi olduğunu, 270 e-imza üretildiğini" anlattı.

Ziya Kadirlioğlu ve çetesi hapse atıldı.

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