Elebaşı Ziya Kadiroğlu

Türkiye diploma skandalıyla sarsılırken, e-imza çetesi operasyonunun perde arkası da ortaya çıktı. Liderliğini Ziya Kadiroğlu'nun yaptığı tespit edilen çeteye yönelik operasyonun, 5 Kasım 2024 tarihindeki ehliyet sınavında ortaya atılan şaibe iddiaları sonrası başlatıldığı anlaşıldı.



Milli Eğitim Bakanlığı incelemesinde sınavda sahte e-imza ile işlem yapıldığını saptadı. Soruşturma kapsamında e-imza sahtekârlığına 6 kişiden oluşan çetenin imza attığı saptandı. Çetenin liderliğini, daha önce de benzer sınav usulsüzlüklerine ilişkin soruşturmalarda adı geçen ve 5 yıl cezaevinde kalan Ziya Kadiroğlu'nun yaptığı vurgulandı. Şüphelilerden Ayhan Ateş ifadesinde "Ziya Kadiroğlu'nun e-imza olaylarının en başındaki kişi olduğunu, 270 e-imza üretildiğini" anlattı.

Ziya Kadirlioğlu ve çetesi hapse atıldı.