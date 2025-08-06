Ayasofya'yı yakmaya geldi! Yakalandı kodese tıkıldı

Ayasofya-I Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen kişinin kundaklama girişimi, cemaatin dikkati sayesinde büyümeden önlendi. Halının bir bölümünün yanmasına neden olan M.G., kaçtıktan kısa süre sonra yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 11 Temmuz'da saat 23.50 sıralarında Ayasofya-i Kebir Camii'nde yaşandı. Camiye giren ve şapkalı olan M.G., rahlenin arkasında bulunan bazı kâğıtları ateşe verdi. Şüphelinin daha önce bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde kaydının bulunduğu öğrenildi.