Yüksek Askeri Şura toplanıyor

Bugün gerçekleşecek YAŞ toplantısına Başkan Erdoğan liderlik edecek. Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da hazır bulunacak. General ve amiralliğe yükselecek personel ile terfi sırası gelen general ve amirallerin dosyalarının karara bağlanacağı YAŞ toplantısında, yaş haddi ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek general ve amirallerle, görev süreleri uzatılacakların durumları masaya yatırılacak.



YAŞ HADDİ DÜZENLEMELERİ

Bir süre önce TBMM'de yasalaştırılan Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'ndaki yeni düzenlemelerle, 75 general ve amiralin Yüksek Askeri Şura'nın 3'te 2 çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilmesinin yolu açılmıştı. Yaş haddini 72'ye çıkaran yeni düzenleme nedeniyle bazı generallerin devam edebileceği ifade ediliyor. Toplantının bir günde tamamlanması beklenirken, YAŞ kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna duyurulacak.

GAZZE'DE İNSANİ DURUM KRİTİK NOKTADA

Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.



Başkan Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer (Takvim.com.tr)



Gazze'deki insani durumun kritik noktaya ulaştığını belirten Erdoğan, İsrail'i ateşkese ve iki devletli çözüme zorlayacak adımların atılmasının önemine dikkat çekti. Starmer'ı Filistin devletini tanıma ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik eden Erdoğan, yaşananlara ses çıkarmanın ötesine geçilmesinin insanlığa karşı bir görev olduğunu ifade etti.