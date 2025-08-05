Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantının bir günde tamamlanması beklenirken, YAŞ kararları Başkan Erdoğan’ın onayının ardından kamuoyuna duyurulacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinin Komuta Kademesi şekillenecek. Bilindiği üzere YAŞ toplantılarında albaylar ile general ve amirallerin terfi, atama ve emeklilik işlemleri karara bağlanıyor. Toplantı öncesi YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan Türkiye'nin tarihi adımlar attığını ifade etti.
YAŞ ÜYELERİ ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
YAŞ üyeler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.
Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.
Başkan Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. (AA)
Başkan Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Başkan Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. (AA)
Başkan Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
ATEŞ ÇEMBERİ BÖLGE KUTUPBAŞI TÜRKİYE
Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, yakın çevremizde krizlerin, çatışmaların ve gerilimlerin arttığı bir dönemde Yüksek Askeri Şura Üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye'yi, yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı ülkesi haline getirme mücadelemiz, kurulan tuzaklara, içeriden ve dışarıdan gelen saldırılara rağmen devam ediyor. Güvenlikten demokrasiye, ekonomiden teknolojiye, savunma sanayisinden dış politikaya uzanan geniş bir alanda milletimizin istikbalini güvenceye alacak tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Şuramızın 2025 yılı toplantısının, Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda yeni bir kilometre taşı olacağına inanıyorum. Zatıalinizi ve istiklalimiz uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ruhun şad olsun."
YAŞ toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan albaylar ile general ve amirallerin terfi, atama ve emeklilik işlemleri karara bağlanıyor.
YAŞ'A KİMLER KATILIYOR
Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da hazır bulunuyor.
General ve amiralliğe yükselecek personel ile terfi sırası gelen general ve amirallerin dosyalarının karara bağlanacağı YAŞ toplantısında, yaş haddi ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek general ve amirallerle, görev süreleri uzatılacakların durumları masaya yatırılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı.(AA)
YAŞ HADDİ DÜZENLEMELERİ ETKİLEYİCİ OLACAK
Bir süre önce TBMM'de yasalaştırılan Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'ndaki yeni düzenlemelerle, 75 general ve amiral Yüksek Askeri Şura'nın 3'te 2 çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilmesinin yolu açılmıştı. Bu düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilecek YAŞ toplantısında, değişimler ele alınacak.
Başkan Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı. (AA)
KOMUTANLAR YAŞ HADDİ DÜZENLEMESİNDEN YARARLANABİLİR
2023 yılında ataması yapılan Hava Kuvvetleri komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun yaş hadleri henüz dolmadı.
Hava Kuvvetleri komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu (Takvim.com.tr)
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 2024 yılında bir yıl uzatılmıştı.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (Takvim.com.tr)
Yaş haddini 72'ye çıkaran yeni düzenleme nedeniyle Tatlıoğlu'nun kuvvet komutanlığı görevine devam edebileceği ifade ediliyor.
Başkan Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı. (AA)
BAŞKAN ERDOĞAN İMZALAYACAK
Toplantının bir günde tamamlanması beklenirken, YAŞ kararları Başkan Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna duyurulacak.