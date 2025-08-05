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YAŞ Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Terfi dosyaları karara bağlanacak! Komuta kademesinde değişiklik olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Toplantının bir günde tamamlanması beklenirken, YAŞ kararları Başkan Erdoğan’ın onayının ardından kamuoyuna duyurulacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinin Komuta Kademesi şekillenecek. Bilindiği üzere YAŞ toplantılarında albaylar ile general ve amirallerin terfi, atama ve emeklilik işlemleri karara bağlanıyor.

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YAŞ Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Terfi dosyaları karara bağlanacak! Komuta kademesinde değişiklik olacak mı?
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Komuta Kademesinin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

YAŞ toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan albaylar ile general ve amirallerin terfi, atama ve emeklilik işlemleri karara bağlanıyor.



YAŞ ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), devletin üst düzey sivil ve askerî yöneticilerinin katılımıyla toplanıyor. Şura'nın üyeleri arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsilen ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, YAŞ toplantılarında görev alıyor.




MSB'DEN AÇIKLAMA: DEVLETİMİZE, MİLLETİMİZE VE SİLAHLI KUVVETLERİMİZE HAYIRLI OLSUN

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında kritik kararların alınacağı YAŞ toplantısına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Komuta Kademesinin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı 5 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip açıklanacak Yüksek Askeri Şura kararlarının şimdiden devletimize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz." açıklamasında bulundu.


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