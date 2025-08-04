Soykırımcı teröristler Aksa'yı bastı

Katil İsrail yönetiminin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yüzlerce İsrailli yerleşimci ile birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Polis gözetiminde Mescid-i Aksa'ya giren yerleşimciler Ben Gvir ile birlikte "Talmud ayinleri" gerçekleştirdi. Ayrıca Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda 15'i insani yardım bekleyen 21 Filistinli yaşamını yitirdi. Şehit olan sivillerin sayısı 60 bin 839'a, yaralıların sayısı 149 bin 588'e yükseldi.