CHP'li Rıza Akpolat yasak aşkına düğünü rüşvet fonundan yaptı!

Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman, yasak aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü.
Birlikte görüntülenen çift, yasak aşk skandalının ortaya çıkmasının ardından eşlerinden boşanarak yine yolsuzluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahla 2024'te dünyaevine girmişti.
YASAK AŞK SKANDALINDA YENİ PERDE
CHP'de yaşanan yasak aşk skandalıyla ilgili yeni bir detaya daha ulaşıldı. Cezaevinde tutuklu bulunan Akpolat'ın daha evlenmeden Yeşim Ağırman'ın ve iki çocuğunun birçok masrafını belediyeden oluşturulan fondan karşıladığı belirlendi.
CHP'li Akpolat'ın yasak aşkını tatillere gönderdiği, aşkının çocukları ile uçak biletlerini belediyedeki fondan karşıladığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilen ve Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem'inde oluşturulan listede, yapılan uçak bileti ödemeleri dahil birçok özel harcamanın tek tek kayıt altına alındığı görüldü.
EŞİ, ÇOCUKLARI SEVGİLİSİ....
Başsavcılığa teslim edilen listede çarpıcı detaylar yer aldı. Akpolat'ın 2022 yılında yasak aşkı Yeşim Ağırman ile Business Class uçak seyahatleri gerçekleştirdiği, Akpolat'ın boşandığı eşinden olan kızlarının defalarca Amerika'ya seyahat ettiği, kaldıkları otel paralarına kadar belediyeden ödendiği belirlendi. Rıza Akpolat'ın anne ve babasının birçok özel harcaması ile eski eşi Derya Akpolat'ın uçak bilet paralarının da belediyede oluşturulan özel fondan karşılandığı anlaşıldı.