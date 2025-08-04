CHP'li Rıza Akpolat yasak aşkına düğünü rüşvet fonundan yaptı!

Rıza Akpolat'ın düğünü (CHP sosyal medya) 266 BİN DOLARLIK DÜĞÜN Akpolat'ın Temmuz 2024'teki düğünü için rüşvet havuzundan 266 bin dolar harcandığı belirlendi. Sosyete düğüncüsü Aytül Ayke Fıratoğlu'na 120 bin dolar, düğün fotoğrafçısına 10 bin 650 dolar, acentaya 100 bin dolar, Dior'dan ise 36 bin dolarlık alışveriş yapıldığı tespit edildi. Kayıtlarda toplam masrafın o dönemki kurla 8,5 milyon TL'yi bulduğu bilgisi yer aldı.

Rıza Akpolat'ın düğünü (CHP sosyal medya)





Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, CHP Genel Merkezi'nden çok sayıda kişinin uçak biletlerini karşıladığı, CHP'lilere Business Class uçuş yaptırdığı, diğer bazı masraflarını karşıladığı, çocuklarının sık sık Amerika'ya gönderen Akpolat'ın biletler yanı sıra bagaj taşıma ücretlerini bile belediyedeki söz konusu fondan ödendiği belirlendi.



KIBRIS'TAKİ KUMARHANELERİYLE ÜNLÜ OTELLERE SEYAHAT

Çocuklarının ABD'den 8 bagaj ile dönmeleri de dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Akpolat'ın Kıbrıs'ın kumarhaneleri ile ünlü otellerine sık sık gittiği, burada en lüks odalarda konakladığı ve Türkiye'deki birçok lüks otelde de yakınları ile konakladığı belirlendi. Akpolat'ın Palandöken'de söz konusu fondan kış tatilleri yaptığı, bu tatillerde Mercedes Mybach marka araçlar kullanıldığı belirlendi.