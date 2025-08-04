Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 6 Ağustos'ta 250 bilim insanının katılımıyla Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu düzenlenecek ve "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisi açılacak, sergide 65 yıl sonra ait olduğu topraklara dönmesi sağlanan Marcus Aurelius heykeli de ziyaretçilerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle aynı gün açılışını yaparak pek çok eseri ilk kez ziyaretçilerle buluşturacağımız 'Arkeolojinin Altın Çağı' sergimiz, geçmişle kurulan duygusal bir bağ değil, geleceğe yön veren stratejik bir vizyondur."



Marcus Aurelius heykeli (Takvim.com.tr)



DÜNYANIN GÖZÜ ANKARA'DA

Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanı, arkeoloji temalı bir programa ev sahipliği yapacak. Anadolu'nun kadim izlerinin konuşulacağı Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ise dünyanın dört bir yanından akademisyenleri milletin evinde bir araya getirecek. Beştepe'de 6 Ağustos'ta düzenlenecek sergi ve sempozyum yalnızca akademik çevrelerin değil, uluslararası basının da odağında olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın serginin ardından açılışını yapacağı öngörülen sempozyum üç gün sürecek



İLK KEZ SERGİLENECEK ESERLERİN ORANI YÜZDE 80'İ AŞIYOR

Karahantepe'dekİ bir odada gün ışığına kavuşan eserlerden binlerce yıllık tabak ile Hatay'da bulunan 3 bin 500 yıllık kil tablet ve Antalya'da su altından çıkartılan bin yıllık parfüm şişesi seti serginin en önemli eserleri arasında bulunuyor.



Kil tablet (Takvim.com.tr)



Laodikeia kazılarında bulunan ve mitolojik bir deniz canavarının ayrıntılı tasvirini yansıtan Skylla Başı, Orhan Gazi'ye ait gümüş sikke, Gordion'da bulunan sfenks, Roma Dönemi'ne ait Kybele Heykeli.



Kybele heykeli (Takvim.com.tr)



MS 2. ve 3. Yüzyıl'lara tarihlenen Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bir filozof olarak tasvir edildiği bronz heykel, Burdur'un Gölhisar İlçesi'ndeki Boubon Antik Kenti'nde 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazılar sonucu yurt dışına çıkarıldı.