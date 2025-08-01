Adana'da ultralight tipi eğitim uçağı kaza- kırıma uğradı: 2 ağır yaralı

Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde bulunan Kelaynak pistinden kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait TC-UOI tescilli ultralight tipi eğitim uçağı, saat 19.20 sıralarında kaza- kırıma uğradı.

Kazada, pilot Burak Yürekli ve uçaktaki Şeyda Doğan, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, yaralıların durumunun ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldıklarını dile getirdi ve"Kaza nedeniyle yaralanan 2 vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.