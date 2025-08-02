Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda önemli açıklamalar: Gençlere Terörsüz Türkiye bırakacağız

Başkan Erdoğan, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda 'TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'na katıldı.

LGS iftirasına karşı gençlere destek veren Erdoğan, "Size iftira atacaklar, kara çalacaklar. Zorbalıklara boyun eğmeyeceksiniz. Moralinizi hiçbir zaman bozmayacaksınız. Onlara en güzel cevabı başarılarınızla vereceksiniz" dedi.

Erdoğan, "Gençlere terörün olmadığı, huzurun, güvenliğin ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi teslim edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'ye çok az kaldı" dedi.

Gazze'de son asrın en vahşi soykırımının yaşandığını vurgulayan Erdoğan, "Gazze'deki vahşete ilk günden itibaren en güçlü tepki veren ülke Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, muhalefete de tepki göstererek "Bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamak, sizin ne haddinize? Düne kadar topraklarını savunan Gazzelilere 'terörist' diyen siz değil miydiniz?" diye konuştu.