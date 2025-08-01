Spiral hayat kalitesini yerle bir etti

Almanya Bielefeld'de 23 yıldır yaşayan Şebnem Balin, 4 yıl önce doğum kontrol amacıyla spiral taktırdı. Eskiyen spiralin değiştirilmesi için 8 ay önce bir kez daha hastaneye başvuran Balin'e eski spiral çıkarılmadan ikinci spiral yerleştirildi. Balin, yaşadığı rahatsızlıklar üzerine tekrar hastaneye başvurdu. Yapılan laparoskopi ile vücudundaki iki spiral çıkarılan Balin, ardından uyuşma, nefes darlığı, his kaybı, kollarda şişme ve morarma olmak üzere çeşitli şikayetler yaşamaya başladı.



Almanya'daki spiral operasyonlarının ardından yaşamaya başladığı şikayetlere çare aramak için Türkiye'ye gelen Balin, şikayetlerine tanı konulması için mücadele veriyor. Şebnem Balin, "Ankara ve İstanbul'da hastanelere gittim. Doktorların yönlendirmesiyle psikoloğa da gittim. Ancak fayda etmedi" dedi.