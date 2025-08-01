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Mehmetçik orman devriyesinde

Türkiye, peş peşe çıkan orman yangınları ile sarsıldı. Mehmetçik, kundaklamaya karşı ormanları korumak için devriye gezip nöbet tutmaya başladı. Adana’da ise orman yakan zanlılar Bayraktar TB2’ye yakalandı.

Giriş Tarihi:
Mehmetçik orman devriyesinde

Bursa, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, İzmir... Türkiye'nin Temmuz ayında ciğerleri yandı. Devlet millet el ele verip alevleri söndürmeye çalıştı. Bursa'daki yangın ise akıllarda soru işareti bıraktı. Çünkü kentin birçok noktasındaki yangın aynı anda başlamıştı. Yangını FETÖ'den ihraç edilen eski astsubay Ufuk Aytekin'in çıkardığı saptandı. Aytekin'in akaryakıt istasyonundan benzin aldığı ve ormanı yaktığı anlaşıldı. FİDAN DİKME CEZASI
Bu gelişmeden sonra Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, denetimlerini sıkılaştırdı. Ormanlık alanlar ve piknik yerlerinde önleyici kolluk hizmeti yürüterek, vatandaşları yangın tehdidine karşı uyardı. Jandarma asayiş ve komando timlerine çevre, doğa ve hayvanları koruma timi de destek sağladı. Adana'da ise orman yakan zanlılar Bayraktar TB2'ye yakalandı...

Sarıçam'da ormanı hedef alan kundakçılar Bayraktar TB2 tarafından kayda alındı. Bu görüntüler hemen güvenlik birimlerine ulaştırıldı. Sabotajcılar yakalanıp tutuklandı. Bu arada Bursa Osmangazi'de havai fişek atılması sonucu yangın çıktı. 5 şüpheli yakalandı. S.D. "kasten orman yakma" suçundan tutuklandı. M.B'ye ev hapsi tedbiri uygulandı. Yaşı küçük şüpheliler A.K, M.A. ve İ.E.C. hakkında 100'er fidan dikme şartıyla adli kontrol kararı verildi.

Jandarma ormanlarda devriye geziyor (Takvim.com.tr)Jandarma ormanlarda devriye geziyor (Takvim.com.tr)


Jandarma, ormanlara devriye geziyor. Bayraktar TB2 ise havadan görüntü alıyor. Güvenlik güçleri, kimlik denetimi de yapıyor.

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