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Köpek sahibini toprağın altında bile bırakmadı

Muğdat Esener, 10 gün önce kalp krizi geçirdi. Yaşamını yitirdi. Köpeği ise onun mezarını hiç terk etmedi...

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Köpek sahibini toprağın altında bile bırakmadı

Hakkarili Muğdat Esener (27), bu yıl üniversiteyi bitirdi. Van'da kalp krizi geçirdi. Ancak ne yazık ki hayatını kaybetti. 21 Temmuz'da Yüksekova'ya bağlı Akocak Köyü mezarlığında toprağa verildi. 4 yıl önce yavruyken sahiplendiği köpeği ise Muğdat'ın mezarını hiç terk etmedi. 10 gündür sahibinin mezarı başında bekleyen köpek, Esener'in yakınlarını ve mezarlığı ziyaret edenleri hüzünlendirdi. Enes Esener, "Bu köpeği ağabeyim büyüttü. Onun vefatından sonra bu köpek mezarından hiç ayrılmadı" dedi.

Ağabey acısı yaşayan kardeş, hüzün dolu sözlerini şöyle sürdürdü: Bu köpek artık bize ağabeyimin emanetidir. Ağabeyim nasıl büyütüp beslediyse biz de bakacağız, büyüteceğiz. Çok sadık ve vefalı bir köpek. Ağabeyim çok merhametliydi, hayvanları çok severdi. Bu köpeğe de çok iyi baktı. Sokakta kalmasına gönlü izin vermedi. Yıllardır onu evimizin önünde besledi. Şimdi de mezarı başından ayrılmıyor.

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