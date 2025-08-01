İmam baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı

ABD Denver'de geçtiğimiz hafta yaşanan trafik kazasında, Türkiye'den Work and Travel programıyla giden 21 yaşındaki Salih Koç, bisikletiyle ilerlediği sırada kendisine bir otomobil çarptı. Kanlar içinde yere yığılan genç, hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. ODTÜ Uzay ve Havacılık Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Salih Koç'un cenazesi, işlemlerin ardından Türkiye'ye getirildi. Arkadaşları ve yakınları genci son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Gencin cenazesi babasının görev yaptığı Bursa'daki Hüdavendigar Osmangazi Camii'ne getirilirken herkes gözyaşlarına boğuldu.



'RABBİM BİZİ CENNETİNDE BULUŞTURUR'

Metanetle ayakta duran cami imam hatibi Necmettin Koç, oğlu için gelen kalabalıktan helallik aldı. Cenaze namazını kendisi kıldıran baba Koç, "Rabbim bana kendi evladımızın cenaze namazını kıldırmayı nasip etmiş. Ondan geldik, ona döneceğiz. İnşallah bize katlanabileceğimizi bildiği için bu yükü vermiştir. İnşallah yavrumla cennetinde kavuştursun. Bu dünyada hepimiz geçiciyiz. Yavrum biraz daha erken vefat etti. Allah'ın takdir ettiği ömür bu kadarmış. İnşallah Rabbim bizi cennetinde buluşturur. Oradaki bir kaza sonucu vefat etti. Ömrü bu kadarmış. Eğitim için oradaydı" dedi.



Salih Koç'un öldüğü noktada bisiklet için yol yapılacağı, ancak projenin askıya alındığı iddia edildi. Uzay mühendisi olmak isteyen Salih Koç'un hayalleri yarım kaldı.



Salih Koç'un cenazesi, Bursa'da kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Balıkesir Dursunbey'de gözyaşlarıyla defnedildi.